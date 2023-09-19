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青少年看精神科人數5年增5成　觀展療癒助自我覺察

▲青少年看精神科人數5年增5成　觀展療癒助自我覺察
▲青少年看精神科人數5年增5成　觀展療癒助自我覺察

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】據2016至2021年健保就醫資料顯示，15至30歲年輕族群，有精神科相關診斷者就醫人數成長47%。數位資訊超載加上選擇多元，引發現代人焦慮，校園內被列為高關懷和高風險的學生比例更是逐年上升。為協助青年增進自我覺察，雙北近期紛紛推出藝術展覽，透過視覺藝術作品欣賞與互動，釋放壓力、舒展青年的身心靈。

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陪伴、覺察、指引：關於情緒的日常對話



台北市青少年發展暨家庭教育中心「陪伴、覺察、指引：關於情緒的日常對話」展覽，由創作者林家安發想黃、藍、紅三種顏色的人物，分別代表陪伴者、覺察者及指引者，利用具象的圖像帶領觀眾認識如何與情緒相處，並透過自我覺察、接受、紓解來轉化情緒，學習檢視自我內心、好好對待自己，也善加傾聽他人、陪伴彼此。

林家安分享，起初因友人向他吐露憂鬱情緒的經驗，進而發覺許多人其實都擁有不同的情緒困擾，因此在蒐集心理健康議題的資料後，希望透過本次展覽能讓大眾看見情緒的多元性。

此外，為引導大眾增進心理健康知識、增加人際互動，展期間亦將舉辦實體與線上講座，營造互助支持的關係「陪伴、覺察、指引：關於情緒的日常對話」展覽即日起至112年9月24日止在青發家教中心1樓展覽區展出，展覽及講座等活動詳情可至青發家教中心官網[連結]查詢。

悄悄話小森說　協助諮詢職涯疑惑

新北市青年局局長邱兆梅表示，從近期舉辦的多場青年交流活動中，查覺到許多年輕人都對生涯前景既期待又惶恐，不少人疑惑自己的職涯方向，甚至不知道有職涯諮詢服務可以運用。鼓勵民眾24日前到青職基地欣賞「悄悄話小森說」展覽，透過視覺藝術作品欣賞與互動，釋放壓力、舒展青年的身心靈。

另外，年輕人若是有職涯方向的疑惑，也歡迎事先預約一對一的「職涯諮詢服務」，將會有適性測驗、專業諮詢師進行深度職涯諮詢，在尋求生涯目標上助青年一臂之力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59274

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