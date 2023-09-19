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2024世界最佳智慧醫院名單出爐！　中國附醫繼HIMSS後再獲肯定

▲2024世界最佳智慧醫院名單出爐！　中國附醫繼HIMSS後再獲肯定
▲2024世界最佳智慧醫院名單出爐！　中國附醫繼HIMSS後再獲肯定

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】（台北時間）9月13日晚間，國際知名媒體《Newsweek（新聞周刊）》以及著名數據資料庫Statista公布「2024年世界最佳智慧醫院（World’s Best Smart Hospitals 2024）」最新評比成果。除了去年唯一入榜的台中榮民總醫院（第246名）外，入榜的還有中國醫藥大學附設醫院（第301名）、臺大醫院（第313名）、台北榮民總醫院（第320名）等。

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而中國醫藥大學附設醫院這次入榜，是繼今年6月榮獲國際智慧醫療頂尖大獎:「2023 HIMSS戴維斯卓越獎（HIMSS Davies Award of Excellence）」之後，再獲全球醫療專家評選。中國醫藥大學附設醫院的周德陽院長表示，中醫大附醫首次參與，即受到國際肯定，未來將深化AI智慧醫療，以救更多生命。

中國附醫3大智慧醫療平台　提升存活率獲國際肯定

《Newsweek》評估全球醫療機構在五大AI科技等領域中的病患照護，包含尖端AI科技、醫學影像、遠距醫療、機器人，以及電子化功能（electronic functionalities）等，嚴謹評核申請參賽醫療機構是否以病人為中心重新思考，讓患者獲得更安全妥善照護。

而由周德陽院長領導的團隊開發的3大智慧醫療平台，成功提升患者存活率20%，拯救更多重症患者，並使中國醫藥大學附設醫院獲得HIMSS 2022數位健康指標DHI全球前三及2023的HIMSS戴維斯卓越獎等國際智慧醫療頂尖大獎。

李光申研究副院長指出，歐美日醫學權威專家審核標準嚴格，原本可能被忽略的中醫大附醫，經過智慧醫療平台表現，受到國際讚譽和推薦，最近中國醫藥大學附設醫院再度獲Newsweek評為2024年世界最佳智慧醫院，證明其在國際醫學界的高度認可。

醫院致力數位轉型　透過AI提升醫療品質、服務

中國醫藥大學附設醫院表示，本院致力於將臨床數據訊息分析，推動與改進照護流程，是獲得國際評審肯定的關鍵，數位轉型最可貴的是創新過程加速與精準，提升醫療決策品質，拯救更多病人生命。

此外，中國醫藥大學附設醫院推出的AI智慧醫療紀錄系統，也使病歷記錄更高效，讓醫護人員能更專心於病人照護。同時致力結合「虛擬健保卡X中國醫點通」，讓民眾就醫流程得以一支手機打通關。

周德陽院長強調，AI智慧醫療的加速發展將持續成為中醫大附醫的重要使命，為病人創造更完善的服務價值，提升醫療與服務效率，搶救更多寶貴的生命。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59295

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