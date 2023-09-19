▲衰竭最後一線希望！　臺大醫院辦「心室輔助器國際學術研討會」交流經驗

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心室輔助器學術研討會 分享醫療經驗臺大醫院自1995年完成首例心室輔助器手術開始到現在，接受心室輔助器個案數目眾多，同時更有累積不同心室輔助器的使用與照護經驗，無論在服務、教學、研究等各方面都已有相當厚實的基礎與成就，尤其心臟衰竭重症照護的成果已達世界級水平，相關技術與治療方案發展出多項創新與改良。因此自2020年起每年開辦心室輔助器學術研討會，分享照護經驗，帶動相關醫療科技之發展，同時培訓外科醫師實務操作學習，提升醫療水準。
長效型心室輔助器 延長存活期、改善生活品質臺大醫院陳益祥教授表示，心室輔助器在重症及心臟科領域在歐美已經是常規且大量使用，也被證實在末期心臟衰竭有相當不錯的成果。在台灣過往多使用葉克膜為循環輔助，但葉克膜並無法提供長期維持或出院之機會，因此短效型、長效型的心室輔助器更能改善心衰竭病人的生活品質，也可延長其存活率。
國際學術研討會 提供更多治療選擇和希望本次研討會匯集國內外的專家學者齊聚一堂，除了實作課程指導學者，也邀請臺大醫院周迺寬教授、虞希禹教授、林隆君副教授等人進行經驗分享，此外特別講座部分則安排包括來自韓國三星醫學中心 Dr. Darae Kim 及日本東京醫學大學 Dr. Tomoyuki Fujita 分別分享在他國的心室輔助器的植入經驗。為達到成為臺灣醫界典範之願景，積極配合國家衛生發展政策，善盡社會責任，將更高品質的醫療服務提供給更多民眾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59282
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