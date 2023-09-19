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衰竭最後一線希望！　臺大醫院辦「心室輔助器國際學術研討會」交流經驗

▲衰竭最後一線希望！　臺大醫院辦「心室輔助器國際學術研討會」交流經驗
▲衰竭最後一線希望！　臺大醫院辦「心室輔助器國際學術研討會」交流經驗

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】心室輔助器是目前心臟衰竭末期病人，除心臟移植外，最後的一線希望。在過去有人工心肺機、主動脈內氣球幫浦等協助，近年更有短效型、長效型心室輔助器等輔助器，對晚期、甚至無法換心的心衰竭病人來說，是最好的治療方式，也可以幫助病人渡過危險期。

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心室輔助器學術研討會　分享醫療經驗

臺大醫院自1995年完成首例心室輔助器手術開始到現在，接受心室輔助器個案數目眾多，同時更有累積不同心室輔助器的使用與照護經驗，無論在服務、教學、研究等各方面都已有相當厚實的基礎與成就，尤其心臟衰竭重症照護的成果已達世界級水平，相關技術與治療方案發展出多項創新與改良。因此自2020年起每年開辦心室輔助器學術研討會，分享照護經驗，帶動相關醫療科技之發展，同時培訓外科醫師實務操作學習，提升醫療水準。

長效型心室輔助器　延長存活期、改善生活品質

臺大醫院陳益祥教授表示，心室輔助器在重症及心臟科領域在歐美已經是常規且大量使用，也被證實在末期心臟衰竭有相當不錯的成果。在台灣過往多使用葉克膜為循環輔助，但葉克膜並無法提供長期維持或出院之機會，因此短效型、長效型的心室輔助器更能改善心衰竭病人的生活品質，也可延長其存活率。

國際學術研討會　提供更多治療選擇和希望

本次研討會匯集國內外的專家學者齊聚一堂，除了實作課程指導學者，也邀請臺大醫院周迺寬教授、虞希禹教授、林隆君副教授等人進行經驗分享，此外特別講座部分則安排包括來自韓國三星醫學中心 Dr. Darae Kim 及日本東京醫學大學 Dr. Tomoyuki Fujita 分別分享在他國的心室輔助器的植入經驗。為達到成為臺灣醫界典範之願景，積極配合國家衛生發展政策，善盡社會責任，將更高品質的醫療服務提供給更多民眾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59282

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