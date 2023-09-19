中國重機女神飆速「隧道自撞」身亡！近1年第6位機車網紅死於車禍
中國重機女網紅「頭哥」，日前在四川省重慶市區某隧道，疑似因超車時車速過快失控，不慎自撞身亡。當地警方證實有一位女網紅車禍喪生，雖然未直接表明死者就是「頭哥」，但中國媒體均已報導頭哥的死訊，更有媒體整理出這是去年10月以來，第6位機車網紅死於車禍事故。
記者倪浩軒/綜合報導
據了解，「頭哥」由於經常穿著短裙熱褲騎車，在網路上被稱作重機女神，擁有數10萬粉絲。而有位自稱頭哥男友的網友「EZ小謝」，在抖音發文表示哀痛，稱頭哥當時是要去參加車聚，不料途中發生車禍。「EZ小謝」自責沒有看好女友，聲稱之後會盡最大的努力辦好後事，安撫頭哥的家人。
據《澎湃新聞》報導，頭哥去年才拿到駕照，且從河南到重慶參加車聚，車速過快加上對於路況不熟悉，才會發生死亡意外。報導中也整理了去年10月至今，已經有6位網紅在騎機車途中發生死亡車禍，其中最年輕的死者甚至才16歲。
為了在社群網路上吸引大眾目光，飆速、炫技、跑山，沒有全套安全措施而是穿著清涼，成為這些網紅們的共同特徵。報導也分析，真正的車手對速度有敬畏之心，會穿好防護用具，但是這些網紅很多只是跟風心態，擁有盲目自信，把危險騎行當作酷帥的象徵，等到悲劇發生才後悔莫及。