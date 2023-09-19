▲「鼻竇炎合併鼻息肉」致鼻塞、嗅覺低下！　「生物製劑」精準醫療解患

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鼻竇炎合併鼻息肉反覆發作 可能和第二型發炎反應有關奇美醫院耳鼻喉部主治醫師李京澤說明，慢性鼻竇炎是由多種因素引起的，主要原因有鼻竇受到病原微生物、過敏原和空氣污染等的侵害，導致鼻黏膜發炎，並引發一連串的免疫反應，影響黏膜的正常清除功能。而鼻竇息肉與發炎會相互影響，當鼻黏膜長期處於發炎狀態，會使得纖維蛋白積聚，讓組織過度腫脹，並破壞黏膜上皮，就可能導致息肉的形成。
近年來關於反覆性慢性鼻竇炎合併鼻息肉的研究，目前已發現「第二型發炎反應」和此類疾病有關，而且也是氣喘、異位性皮膚炎、慢性自發性蕁麻疹的主要成因之一。要確認是否是第二型發炎反應體質，可抽血確認嗜酸性球顆粒數(Serum eosinophil count)或免疫球蛋白E(IgE)的濃度是否高於正常值。
生物製劑治療法 抑制鼻息肉生成、改善嗅覺李京澤表示，經診斷為慢性鼻竇炎後，會先以內科治療為主，如：類固醇鼻噴劑、鼻沖洗等，遇到較頑固的慢性鼻竇炎，則會以口服類固醇作為治療方式；當有急性細菌感染時，會以抗生素進行治；若內科治療效果不佳，以及鼻竇炎有侵犯到鼻竇周邊組織，如顱底、眼眶，或引發組織膿瘍，則建議手術治療。
目前鼻竇炎手術以功能性內視鏡鼻竇微創手術為主流，加上鼻竇3D立體定位導航系統，可以更安全有效率地清除鼻竇炎病灶。然而，有第二型發炎反應體質的病人，即使經過高品質的鼻竇手術治療，復發機率仍高於非第二型發炎反應體質的病人，而隨著精準醫療的發展，醫界發現生物製劑可以有效降低慢性鼻竇炎合併鼻息肉復發的風險。
生物製劑治療需五項條件 符合三項可建議使用關於生物製劑的病人條件，臺灣鼻科醫學會建議病人需為雙側慢性鼻竇炎合併鼻息肉的成年人、至少經過一次完整且高品質的手術治療(或因手術禁忌症不適合手術者)、雙側內視鏡鼻息肉評分在4分以上，便可進行評估。下列5項條件中有符合3項以上的病人，則建議考慮生物製劑介入：
1.第二型發炎反應體質：病人血液嗜酸性球每毫升250顆以上，或組織內嗜酸性球每高倍率視野10顆以上，或血中免疫球蛋白E每毫升100單位以上。
2.先前有接受過1年2次以上的口服類固醇治療(5天以上)者。
3.鼻及鼻竇炎評估量表(SNOT-22)評分40分以上。
4.嗅覺評估為嗅覺減退或更嚴重。
5.本身有合併需常規使用吸入性類固醇之氣喘，或是阿斯匹靈或非類固醇止痛藥(NSAID)加重型呼吸道疾病等共病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59232
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