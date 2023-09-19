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工作保長壽！日本90歲嬤樂在麥當勞上班　23年準時出勤不請假

▲日本90歲奶奶本田民子退休後持續在麥當勞上班，一做就是23年。（圖／翻攝自每日新聞）
▲日本90歲奶奶本田民子退休後持續在麥當勞上班，一做就是23年。（圖／翻攝自每日新聞）

國際中心徐筱晴／綜合報導

大多數人到了一定年齡之後，就準備開始規劃退休生活、離開職場，不過日本有一名90歲老奶奶至今仍在麥當勞工作，且她還堅持每週工作5天，每天早上4點起床，並搭乘公車去上班3小時，從來沒請過假。他不吝向大眾分享常保健康的秘訣就是工作，更稱她的目標就是要工作到100歲。

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綜合日媒報導，今年已經90歲的本田民子自2000年起進入麥當勞工作，是麥當勞在日本國內約3000間分店中最年長的女性員工。她要上工時，得從熊本縣西區搭20分鐘的公車上班，如今一周工作5天，在上午的時段工作3小時，她在上午7時30分左右就會拿著掃把及畚箕，開始清掃店鋪前的空間。即使先前接受《每日新聞》採訪時，還苦笑著說「前幾天開始腰部疼痛」，但仍面帶微笑踏著穩健步伐，確實清理店門前的溝渠以及垃圾。

本田民子一大早就帶著笑容上工，也間接感染了他人，在她服務的分店店長牛嶋宏美表示，「當本田早上跟我說早安時，相當安心而且也帶給周圍的人能量和安慰」，不僅對於本田民子抱持著滿滿感謝，更指出本田民子的穩定性高，大讚她是店裡不可或缺的人物。

本田民子出生於熊本縣宇城市，長年在醫院從事長照工作，61歲退休之後，她轉往熊本當地的私立大學擔任清潔人員直到67歲，但她仍不想退休、想要一直工作下去，便向女兒提出「想再次工作」的願望。

本田民子的女兒後來告訴她麥當勞正在招募工讀生，且沒有年齡限制，本田民子立刻展開行動，當天就去面試並成功入職，一做就是23年。儘管本田民子現在因為年歲漸長聽力變弱，視力也因為白內障而受到影響，但她從來沒有請過假。

本田民子透露，身邊有許多好友罹患失智症或是已經離開人世，就連介紹她去工作的女兒也在12年前罹癌過世。而自己一直工作，便是因為在這個地方，她能有更多機會與不同人交談，「當人們快樂時，我覺得活著是值得的。」

她表示，許多人會對她的清潔工作致謝，她工作的原動力就是懷抱「感恩的心」。在休息時間，本田民子也很樂於跟年輕的員工交流、分享手工醃漬物，「上班時跟年輕人聊天就會變得充滿活力，就算是COVID-19疫情期間也不受影響。」本田民子提到，現在除了固定上班以外，她也有在家裡的花園種菜，並且喜歡看電視，吸收新的資訊。

另外，本田民子也直言，重要的是盡可能不讓人困擾，照顧好自己，必須要為自己努力，所以如果她開始給周圍的人帶來麻煩，她便會選擇停止，而這亦是她面對工作的準則。但現在只要還能動，就算孫子勸他「已經工作夠了吧」，她也毫不在意，更稱自己未來的目標是繼續（工作）到100歲，能長久地成為社會的一員，她感到很幸福，「透過工作可以保持活力，而且希望身體能動的時候努力持續下去。」


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