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YouTube首度在台舉辦實體展　三大趨勢助攻創作者掌握流量密碼

▲YouTube首次舉辦開放大眾報名參觀的實體互動展覽「2023 YouTube Festival 年度盛典」。（圖／官方提供）
▲YouTube首次舉辦開放大眾報名參觀的實體互動展覽「2023 YouTube Festival 年度盛典」。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

對於創作者來說最想知道的就是「流量密碼」，YouTube 在台灣邁入第 16 年，首次開放大眾報名參觀的實體互動展覽「2023 YouTube Festival 年度盛典」，活動於即日起到9 月 24 日，每天共有8 個場次，活動地點在台北市新光三越 A9 9F展演館。將並公布過去一年來台灣民眾在「多元裝置與格式」、「分眾內容的偏好」，以及「粉絲支持創作者」等三大觀影趨勢，協助品牌在越趨複雜的影音環境中成為贏家。

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隨著連網電視逐漸普及，台灣有超過 550 萬人透過電視觀看 YouTube ，而且有超過6成會和親友一起觀看。顯示跨裝置、跨螢幕的便利，讓觀影有 「Me Time」也有「We Time」。而短影音也是一股崛起的勢力。但根據YouTube統計，實際上多數觀眾觀看影音格式仍然非常多元;根據調查，台灣觀眾觀看單一影音格式的時間，並不會佔超過整體觀影時間的 17%。

▲觀影趨勢跨裝置、跨格式、跨情境 品牌順應趨勢掌握溝通先機。（圖／官方提供）
▲台灣有超過 550 萬人透過電視觀看 YouTube ，而且有超過6成會和親友一起觀看。（圖／官方提供）
透過長影片看開箱

根據調查，全球 76% 的觀眾認為 YouTube 的影音內容多樣性夠高，台灣有 61% 的會透過短影音來探索新品牌或產品，57%的觀眾則是透過長影音來深入了解特定內容 ，像是手機開箱介紹、 新開幕的飯店等。

▲分眾內容、多元觀眾 品牌能精準溝通目標受眾。（圖／官方提供）
▲台灣有 61% 的會透過短影音來探索新品牌或產品，57%的觀眾則是透過長影音來了解特定內容 ，像是手機開箱介紹、 新開幕的飯店等。（圖／官方提供）
台灣年增2000頻道10萬訂閱

根據統計，今年台灣有超過 2000 個 YouTube 頻道擁有 10 萬以上訂閱，年增幅超過 15%，此外，台灣去年 12 月透過 YouTube 粉絲資助產品賺取收入的頻道也比前一年增長4成以上 ，顯示觀眾除了訂閱、定期收看內容，觀眾甚至願意投入更實際的行 動，包括直接贊助或間接支持創作者增加收入，來表達對創作者的喜愛與信任。

▲觀眾以實際行動支持創作者 品牌能有效經營鐵粉。（圖／官方提供）
▲今年台灣有超過 2000 個 YouTube 頻道擁有 10 萬以上訂閱，年增幅超過 15%。（圖／官方提供）
YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示:「隨著科技進展與多元內容在平台上開枝散葉，無論在觀影裝置、影音格式或偏好的分眾內容上，觀眾掌握了更多選擇權、觀影行為也更複雜。透過公布台灣觀影趨勢與相關案例分享，鼓勵品牌與創作者找到屬於自己的戰場。」

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