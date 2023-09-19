YouTube首度在台舉辦實體展　三大趨勢助攻創作者掌握流量密碼

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隨著連網電視逐漸普及，台灣有超過 550 萬人透過電視觀看 YouTube ，而且有超過6成會和親友一起觀看。顯示跨裝置、跨螢幕的便利，讓觀影有 「Me Time」也有「We Time」。而短影音也是一股崛起的勢力。但根據YouTube統計，實際上多數觀眾觀看影音格式仍然非常多元;根據調查，台灣觀眾觀看單一影音格式的時間，並不會佔超過整體觀影時間的 17%。
透過長影片看開箱
根據調查，全球 76% 的觀眾認為 YouTube 的影音內容多樣性夠高，台灣有 61% 的會透過短影音來探索新品牌或產品，57%的觀眾則是透過長影音來深入了解特定內容 ，像是手機開箱介紹、 新開幕的飯店等。
台灣年增2000頻道10萬訂閱
根據統計，今年台灣有超過 2000 個 YouTube 頻道擁有 10 萬以上訂閱，年增幅超過 15%，此外，台灣去年 12 月透過 YouTube 粉絲資助產品賺取收入的頻道也比前一年增長4成以上 ，顯示觀眾除了訂閱、定期收看內容，觀眾甚至願意投入更實際的行 動，包括直接贊助或間接支持創作者增加收入，來表達對創作者的喜愛與信任。
YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示:「隨著科技進展與多元內容在平台上開枝散葉，無論在觀影裝置、影音格式或偏好的分眾內容上，觀眾掌握了更多選擇權、觀影行為也更複雜。透過公布台灣觀影趨勢與相關案例分享，鼓勵品牌與創作者找到屬於自己的戰場。」