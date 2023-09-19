▲「這3病」沒控制恐誘發腎臟病！　專家親授8大招防洗腎

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謹「腎」五口訣 早期發覺腎功能異常腎臟是沉默的器官，慢性腎臟病初期通常沒有明顯的症狀，而民眾可能正處於腎功能逐步惡化的情況下仍不自知，那要如何早期察覺腎臟生病了呢? 國民健康署吳昭軍署長呼籲，謹記五口訣:「泡、水、高、貧、倦」，若發現有泡沫尿、水腫、高血壓、貧血及疲倦等症狀，則應至醫院做進一步的檢查；一般可透過「驗尿」及「抽血」檢查的方式，了解腎功能好壞。
黃金護腎8大招 避免惡化洗腎導致腎臟病的風險因子包括三高、肥胖、吸菸及不當藥物使用，控制並改善上述風險因子是預防和逆轉早期腎臟病的根本。國民健康署已於全國推動 243 家腎病識能友善醫療院所，針對尿蛋白及eGFR異常之成健檢查個案，請醫師提供紀錄卡給患者，標記其腎臟病期別(1-5期)及其應控制之疾病風險因子，教育患者該期別意義，並提供三高控制、戒菸、營養及運動等相關知識，此外，搭配護腎黃金 8 守則：
(1)多喝水
(2)健康飲食
(3)規律運動
(4)定期檢查腎功能
(5)三高控制
(6)體重控制
(7)不抽菸
(8)避免服用不當藥物
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59234
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