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台北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任石宜銘表示，胰臟癌男性發生率為每十萬人口 4.64 位、女性為每十萬人口 3.21 位，為我國癌症發生排名第 13 位，十大癌症死亡第 7 名。
胰臟癌高危險因子
蘋果創辦人賈伯斯、法國時裝界大師卡爾老佛爺、國際知名聲樂家帕華洛帝、資深藝人巴戈等都是因為胰臟癌過世。台中慈濟醫院外科部主任余政展指出，胰臟癌是從胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，五年存活率低於 5%，是各種癌症中預後最差、最兇險的癌症。
石宜銘提到，胰臟癌發生原因至今仍不明確，目前可知的危險因子，如有特定遺傳基因突變者、有遺傳慢性胰臟炎者，發生胰臟癌的機率比常人高。此外，罹患胰臟癌的風險會隨著年齡增長而增加，大約 2/3 患者的年齡大於 65 歲，男性患者略多於女性。而吸煙、飲酒也是胰臟癌的危險因素之一。
胰臟癌症狀有哪些
余政展提到，胰臟癌隨著腫瘤擴大，依腫瘤形成時在胰臟的部位變化，病人會陸續出現體重直線下滑（減輕 5〜10%）、黃疸、上腹悶脹痛、背痛、嘔吐感、胃口變差、腹瀉等症狀。要注意的是，胰臟癌所引起的「腹痛」與其他腸胃道疾病相似，如果治療效果不如預期，務必進一步詳細檢查，排除是胰臟癌。
中國醫藥大學新竹附設醫院血液腫瘤科主任鍾智淵指出，胰臟癌的檢查與診斷具有相當難度，因為胰臟位在腹腔深處，與其他器官交錯，亦受到腸子遮擋，因此無論是要徒手觸摸、腹部超音波、電腦斷層，其診斷皆有所侷限，若要開刀取出組職化驗，也有一定難度，因而時常被延誤。
診斷胰臟癌 2 檢查
安南醫院健檢中心主任蔡忠紘表示，根據最新的文獻建議，內視鏡超音波與磁振造影，都是適合針對高危險群做為胰臟癌健檢的工具。一般而言，可建議高危險群，第一次可先接受內視鏡超音波檢查，之後再搭配每年一次的腹部磁振造影檢查，應是較適合的胰臟癌篩檢方式。
台東馬偕胃腸肝膽科主治醫師吳佳憲進一步說明，胰臟癌早期發現、及治療相當重要。「內視鏡超音波」，在小於 2 公分胰臟腫瘤的診斷準確度高於傳統的電腦斷層（CT）和磁振造影（MRI)，此外，內視鏡超音波還可導引細針穿刺進行胰臟腫瘤切片檢查，準確度可高達 9 成以上。
胰臟癌治療這樣做
石宜銘說明，「手術切除」仍是目前胰臟癌治癒最有效的選項，然而胰臟癌早期症狀不明顯不易察覺，往往一發現就已是末期無法手術，加上胰臟鄰近大血管與其他重要器官，增加了手術切除的困難度，是 1 種預後相對較差的癌症，僅能以化學及放射姑息性治療，故有「癌王」之稱。
不過現今胰臟癌的治療，因為有許多新興的治療武器出現，提供胰臟癌患者更多治療武器。除了手術切除、化學藥物與標靶藥物治療為胰臟癌病人的治療主流外，現今的精準治療、新藥臨床試驗正蓬勃發展中，希望能給予胰臟癌患者一線生機。
石宜銘提到，可手術切除的病人，先以前導性、輔助性化學治療，加強手術前後的治療效果；而對於無法手術切除的病人則給予全身性的化療，或合併光子治療與重粒子治療，加強胰臟腫瘤局部的控制與治療，讓部分原本無法手術的病人在治療後，仍有手術的機會，大大提高存活率，不再聞「癌王」色變。
余政展提醒，預防胰臟癌除了少糖、少油、少鹽、高纖維質飲食，也要養成遠離菸、酒，並養成運動習慣，防治高血壓、高血脂、高血糖等疾病，也是防癌的不變法則。
諮詢專家：台北榮總胰臟癌治療暨研究中心主任 石宜銘、台中慈濟醫院外科部主任 余政展、中國醫藥大學新竹附設醫院血液腫瘤科主任 鍾智淵、安南醫院健檢中心主任 蔡忠紘、台東馬偕胃腸肝膽科主治醫師 吳佳憲
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 南韓「國民爺爺」邊希峰胰臟癌病逝！了解癌王的危險因子、診斷方式、治療及預防