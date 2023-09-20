Joeman開箱iPhone 15了！「實體機8大亮點」一次看　失望點出爐

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盒裝打開一樣是有SIM卡退卡針、蘋果貼紙以及說明書，而不一樣的是這次附線是使用編織的材質「USB-C」線，只不過是USB2.0，沒有因為是Pro系列就給比較高階的線。
🟡特色二：機身邊框變成「鈦金屬」
這次iPhone 15 Pro系列最大改動就是機身邊框換成了「鈦金屬」，這次Joeman開箱的是原色鈦金，實際上還是覺得原色鈦非常美！在室內某些角度一看還是有些暗金的感覺，搭配背面的水泥灰是非常有質感的，Joeman本人可以說是相當喜歡。只不過側邊框在發表會上是呈現「髮絲紋」的感覺，但是實機的話這個「髮絲紋」並沒有這麼明顯。
🟡特色三：螢幕使用窄邊框
這一次iPhone 15 Pro的系列使用「低注射壓力包覆成型技術」，讓整個螢幕從iPhone 14 Pro 的2.2 mm 變成1.5 mm，直接對比可以看出非常明顯的差別，整體看影片的爽度都上升了！
🟡特色四：機身完全變輕
因為使用了鈦金屬所以讓iPhone 15 Pro整體都變輕了，實際測量裸機重量iPhone 15 Pro只有188克，iPhone 15 Pro Max則是222克，跟上一代14相比，這一代真的是瘦身有感，大概都少了20克。
🟡特色五：充電接口轉換
這次最大更新就是改成Type-C接口。
🟡特色六：全新動作按鈕
除了長按的靜音控制之外，可以設定許多捷徑，Joeman認為把按鈕設定為相機是非常實用的，對比過去的操作，每次打開相機至少可以省去1至2秒。
🟡特色七：鬼神般亮度
這次iPhone 15 Pro搭載的還是地表最頂尖的螢幕，Super Retina XDR螢幕，更新率維持120Hz，經過實測，HDR模式下亮度來到1700尼特，在大自然戶外光下最高來到2400尼特，以手機來說，可以說是鬼神般的亮度。
🟡特色八：支援MetalFX遊戲
Joeman實際試玩AAA級遊戲大作《惡靈古堡 村莊》（Resident Evil Village），整體遊玩非常順暢，表現以及手機續航力是非常令人驚豔的。
Joeman最後發表感想表示，這一代最大特色就是包括新顏色以及機身變輕，變輕是體感非常有感的，「不過在效能部分，其實是有點失望的，因為雖然他的跑分的確是如發表會所說大概進步10％左右，但在GPU的跑分上就跟隔壁陣營的差不多，其實GPU並沒有大幅領先」。
「然後我們實際測打遊戲的效果下來，也是沒有大幅領先，其實就是五五波，但是會多一點失望的是說，總是會期待他超越，畢竟A17 Pro是比較晚發表，比較晚發表你就應該要更強」Joeman也說「散熱上也跟上一代差不多，唯一我覺得進步且明顯有感的話，就是支援MetalFX的遊戲，不敢講非常順暢啦，但至少是穩定可玩！」
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