MLB／大谷翔平採非傳統TJ手術 跟前田健太一樣療法復原時間更快
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使二刀流好手大谷翔平，已經完成手術治療，雖然經紀人Nez Balelo並未對外透露具體的手術治療方式，但根據外科醫師Neal ElAttrache指出，大谷並非進行傳統的Tommy John手術，而是使用一種名叫內部支架建造術的方式來修復右肘韌帶。
記者路皓惟/綜合報導
Nez Balelo在聲明中表示：「經過與大谷翔平的深思熟慮後，最終的計劃是修復當前的問題，並在保持健康的韌帶的基礎上加強，以延長肘部的使用壽命。我預計他將完全康復，並將在2024年開幕戰以打者身分回歸，並在2025年賽季重拾二刀流。」
此次大谷右肘的尺側副韌帶（UCL）撕裂的位置與2018年不同，這次大谷的手術採取內部支架建造術，使用類似於粗線的材料來增強韌帶強度，這種手術的好處是復原時間較短，過去明尼蘇達雙城隊日籍投手前田健太也曾採這樣的治療方式，約一年就能恢復到可以比賽的狀態，也能更快地以打者身分回歸。
大谷翔平今在Instagram上PO文：「早上針對肘部進行了手術，一切都非常順利，非常感謝大家的祈禱。很遺憾我無法在賽季結束時站在球場上，但我將一直為天使加油到最後，我也將努力復原，力求比以前更強地復出回歸。」
目前29歲的大谷翔平預計將在賽季結束後成為自由球員，並有望簽下一份破紀錄的合約，總值可能高達5億美元，今年大谷也有機會贏得生涯第二座美聯MVP殊榮。