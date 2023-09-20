NBA／霍華德傳有望加盟金州勇士　ESPN名記潑冷水：只是一般測試

MLB／大谷翔平確定2024年無法投球！大都會仍送上160億超級大合約

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平即將於球季結束後成為自由球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平即將於球季結束後成為自由球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今（20）日宣布動刀修復右手肘韌帶，他並非開典型的手肘韌帶置換手術（Tommy John)而是先修復韌帶組織，為之後「二刀流」準備，因此他明年球季將不會投球，2025年才可能康復，但即便他明年以打者身分出賽，依舊被看好有30轟以上能力，大都會隊也可能開出5億美元（約160億）的超級大約。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大都會老闆Steven A. Cohen之前透過電視台報導，「根本不會在意開多少錢給大谷，最主要是大谷要有意願」，這點也引發爭議，喬恩·海曼（Jon Heyman）是《紐約郵報》（New York Post）的棒球專欄作家，他表示，「大都會不應該追求大谷」。

Jon Heyman說：「大都會需要投手，大谷確定無法在2024年投球，甚至可能影響到2025年。」他認為大都會要補很多「漏洞」，在「夏季大拍賣」之後。

Jon Heyman提出，他認為大都會要補強先發、中繼投手，並且還有續簽超級強棒Cody Bellinger 或許是好選擇，當然Pete Alonso絕對不能放掉。


MLB／大谷翔平採非傳統TJ手術　跟前田健太一樣療法復原時間更快

MLB／大谷翔平已開刀完成！2025年繼續二刀流　先以打者回歸球場

MLB／大都會為大谷翔平放棄重建　老闆：只要得到他，我不在乎錢

MLB／大谷翔平若成自由球員！身價198億大都會老闆願意開最高薪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞