MLB／大谷翔平確定2024年無法投球！大都會仍送上160億超級大合約
美國職業棒球大聯盟（MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今（20）日宣布動刀修復右手肘韌帶，他並非開典型的手肘韌帶置換手術（Tommy John)而是先修復韌帶組織，為之後「二刀流」準備，因此他明年球季將不會投球，2025年才可能康復，但即便他明年以打者身分出賽，依舊被看好有30轟以上能力，大都會隊也可能開出5億美元（約160億）的超級大約。
記者吳政紘/綜合報導
大都會老闆Steven A. Cohen之前透過電視台報導，「根本不會在意開多少錢給大谷，最主要是大谷要有意願」，這點也引發爭議，喬恩·海曼（Jon Heyman）是《紐約郵報》（New York Post）的棒球專欄作家，他表示，「大都會不應該追求大谷」。
Jon Heyman說：「大都會需要投手，大谷確定無法在2024年投球，甚至可能影響到2025年。」他認為大都會要補很多「漏洞」，在「夏季大拍賣」之後。
Jon Heyman提出，他認為大都會要補強先發、中繼投手，並且還有續簽超級強棒Cody Bellinger 或許是好選擇，當然Pete Alonso絕對不能放掉。