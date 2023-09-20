▲中年婦長期半身疼痛好痛苦！　這樣做疼痛改善7成重返職場

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慢性疼痛採階梯式療法 脊髓刺激療法可降低疼痛5至8成慢性疼痛治療採階梯式療法，蔡昇宗醫師指出，第一階段以服用抗發炎、無嗎啡類藥物爲主；第二階段，則進階服用含有嗎啡成分、止痛效果較強的藥物；若藥物效果有限，第三階段將使用微侵入性的治療方式，如神經阻斷術、局部注射止痛藥、類固醇等；萬一仍無法妥善控制，第四階段就需要透過外科手術介入治療。
除了動大刀的外科手術，近年來興行「脊髓刺激術」，以微創方式將晶片植入體內，透過晶片電池放電刺激脊髓神經，來阻斷疼痛傳導藉此緩解疼痛。蔡昇宗醫師解釋，此療法將進行兩個階段，第一階段使用微創方式進行，以局部麻醉，將晶片植入於脊髓硬膜外腔，可在患者意識清醒下執行手術，協助定位痛處，術後觀察2至4週，確保療效，才會進行第二階段的永久性植入，約需住院3至5天。
蔡昇宗醫師解釋，疼痛爲個人主觀感受，脊髓刺激術的晶片可設定適合患者參數，改變電流刺激，術後可緩解患者50%-80%疼痛感，許多患者治療後心情、睡眠與生活品質都有大幅改善。隨著患者回歸日常生活，不同的姿勢所需電力刺激有異，術後初期1-3個月需密集回診追蹤，調整電力以達最佳療效，如狀況穩定後即可拉長回診時間。
新型設備可使用年限增加，為患者設定專屬化刺激參數 做MRI檢查也OK傳統脊髓刺激裝置電池壽命約爲3-5年，目前新型裝置充電速度較傳統型快3倍，電池壽命更延長至9年，且可安全進行核磁共振(MRI)檢查。蔡昇宗醫師補充，脊髓神經會隨著身體動作的不同而患者的刺激電量也會需要不同，傳統的手術晶片隨著姿勢改變，需頻頻調整以提供足量電力刺激，新型晶片則可隨著姿勢自動矯正放電量，維持穩定的電力刺激帶來療效。
多科團隊會診是趨勢 這兩類人手術成效好隨著人口高齡化，很多人都因結構退化接受骨刺手術、椎間盤滑脫手術等，經歷多次動刀，恐影響神經功能造成慢性疼痛，亦或糖尿病患者血液循環不順暢造成下肢缺血的慢性疼痛等，這兩類患者在脊髓刺激術可預期較好的治療效果。醫師補充，慢性疼痛的國際治療趨勢，為整合內外科團隊，包含疼痛科、神經內外科、骨科、麻醉科、身心科等，帶給患者最佳治療，如有上述問題建議及早就醫治療，重新找回理想的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59299
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