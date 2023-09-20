▲XBB.1.5疫苗預計9月底開打！接種對象、劑數建議曝　「這族群」將優先施打

我是廣告 請繼續往下閱讀
XBB.1.5疫苗接種建議曝 65歲以上將優先施打ACIP建議XBB.1.5疫苗接種對象為滿6個月級以上兒童、青少年、成人。曾淑慧發言人說明，建議的接種劑數、間隔、劑量如下：
- 滿6個月－未滿5歲的幼兒（接種0.25 C.C.）：
- 從未接種過疫苗：應接種2劑XBB.1.5疫苗，2劑相隔4週以上
- 曾接種過1劑單價或雙價莫德納疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並與前1劑相隔4週以上
- 曾接種過1－2劑單價BNT疫苗基礎劑：應接種1－2劑XBB.1.5疫苗，第1－2劑間隔4週以上，第2－3劑間隔8週以上
- 已完基礎接種劑接種：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並跟前1劑間隔3個月以上
- 5歲以上的兒童、青少年、成人（5－11歲0.25 C.C.；12歲以上0.5C.C.）：
- 從未接種過疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗
- 曾接種過疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並與前1劑相隔3個月以上
COVID-19重症風險持續 呼籲高危險群盡早打疫苗目前COVID-19疫情雖然已經趨緩，根據疾管署資料顯示，9月12日至9月18日，每日平均新增40例COVID-19本土確定病例（併發症），較前7日（9月5日至9月11日）之每日平均新增44例下降，在變異株的部分無論是本土或境外移入仍以XBB為主。
不過，曾淑慧發言人提到，COVID-19重症風險仍然持續，疾管署還是要呼籲高風險族群應盡早接種疫苗，增加保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59312
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw