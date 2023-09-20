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XBB.1.5疫苗預計9月底開打！接種對象、劑數建議曝　「這族群」將優先施打

▲XBB.1.5疫苗預計9月底開打！接種對象、劑數建議曝　「這族群」將優先施打
▲XBB.1.5疫苗預計9月底開打！接種對象、劑數建議曝　「這族群」將優先施打

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】莫德納XBB.1.5新冠疫苗已在今（2023）年9月13日獲得FDA專案許可申請。疾管署發言人曾淑慧於9月19日表示，疫苗預估近期抵台，首批約有70萬劑，目前還有一些行政程序還未完成，如果一切順利的話預計疫苗會在9月最後一週開打，會盡量趕在中秋節前夕開放接種。

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而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）也提供XBB.1.5新冠疫苗相關接種建議。不過，曾淑慧發言人提到，XBB.1.5疫苗將會優先由65歲以上民眾開始施打。

XBB.1.5疫苗接種建議曝　65歲以上將優先施打

ACIP建議XBB.1.5疫苗接種對象為滿6個月級以上兒童、青少年、成人。曾淑慧發言人說明，建議的接種劑數、間隔、劑量如下：

  1. 滿6個月－未滿5歲的幼兒（接種0.25 C.C.）：
  • 從未接種過疫苗：應接種2劑XBB.1.5疫苗，2劑相隔4週以上
  • 曾接種過1劑單價或雙價莫德納疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並與前1劑相隔4週以上
  • 曾接種過1－2劑單價BNT疫苗基礎劑：應接種1－2劑XBB.1.5疫苗，第1－2劑間隔4週以上，第2－3劑間隔8週以上
  • 已完基礎接種劑接種：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並跟前1劑間隔3個月以上
  1. 5歲以上的兒童、青少年、成人（5－11歲0.25 C.C.；12歲以上0.5C.C.）：
  • 從未接種過疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗
  • 曾接種過疫苗：應接種1劑XBB.1.5疫苗，並與前1劑相隔3個月以上
曾淑慧發言人表示，第一波將會以65歲以上優先施打，主要原因是因為經過長期監測結果，大部分COVID-19的重症、死亡個案都屬於65歲以上的年長者，因此才會決定優先以65歲以上族群施打。

COVID-19重症風險持續　呼籲高危險群盡早打疫苗

目前COVID-19疫情雖然已經趨緩，根據疾管署資料顯示，9月12日至9月18日，每日平均新增40例COVID-19本土確定病例（併發症），較前7日（9月5日至9月11日）之每日平均新增44例下降，在變異株的部分無論是本土或境外移入仍以XBB為主。

不過，曾淑慧發言人提到，COVID-19重症風險仍然持續，疾管署還是要呼籲高風險族群應盡早接種疫苗，增加保護力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59312

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