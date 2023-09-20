雙北熱門小宅公開！板橋、萬華最夯　這區還有1字！低價原因公開

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示， 「新板艾麗」位於板橋區漢生西路上，屋齡3年內、以兩房格局為主，擁新埔站和新埔民生站雙捷運優勢，又有文德國小和新埔國中雙學區加持，交通、生活機能相當完整，相當受新婚夫妻及單身小資族青睞，近一年內就成交近50筆，為雙北市小宅交易量之最。
陳金萍說明，「台北晶麒」則位於萬華區康定路上，屋齡7年，是住宅商辦混合，3樓以上為住宅使用，為1-4房格局，介於西門町、捷運龍山寺站和華西街夜市中間，鄰近老松國小及龍山國中雙學區，單價相對親民，同樣受小家庭和新婚夫妻喜愛。
新北這區還有1字頭小宅 主打無敵海景套房
近年要在新北市找到親民房價愈來愈難，不過在三芝區的「熱帶嶼」現在還有1字頭房價。陳金萍說明，「熱帶嶼」主打無敵海景套房，社區還擁有游泳池、健身房、卡拉OK室、網球場等公設，是具有濃厚度假休閒氣息的社區大樓，當年甫推案時，吸引許多消費者前來置產，房價當時也接近2字頭。
不過，陳金萍也提醒，因三芝位處海岸邊，屋內家具、裝潢、電器等都容易受海風侵蝕，建議裝修要選用抗鹽腐蝕材料，且「熱帶嶼」位處偏僻，交通多仰賴私人車輛，生活機能也較為不便，購屋前都要納入管理，但頗適合熱愛海邊的退休族或自由工作者居住，甚至是當度假小屋使用。
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