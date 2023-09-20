▲好市多氣泡水飄塑膠異物　不是人人適合氣泡水！

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣泡水不是人人都適合氣泡水是一種碳酸飲料，通常是無色或淡色的液體，其中包含二氧化碳，這使得飲料在打開時產生氣泡。氣泡水有時也被稱為氣泡飲料、汽水或碳酸飲料，它可以是無味的，也可以添加自然或人工的風味劑，如檸檬、柳橙、薄荷等，以增添口感和風味，因為帶有清新的氣泡感，可以單獨飲用，也可以與其他飲料或酒混合。
雖然氣泡水能增加口感，但當大量的氣體進入到胃裡面，再逆向經由食道排出過程，可能容易誘發胃食道逆流，並非每個人都適合飲用氣泡飲，常脹氣或胃酸過多的人建議盡量少飲用。所以建議大家還是喝單純的白開水，是比較健康且沒有負擔的。
水喝太少，身體發出5警訊人體有 70% 都是水，當身體缺水時，最明顯的除了尿液變成黃色、汗水減少之外，就連便便也變得乾硬、難解，口臭更是無法避免，除此之外，身體還會發出哪些缺水的警訊？
1.便秘、解便不順便秘不算是種疾病，但卻是臨床很常見的症狀，尤其是女性，更容易有這樣的困擾，主要包括排便次數減少、糞便量減少、糞便乾結、排便困難等，只要上述症狀同時存在兩種以上，就算是便秘。上班族忙起來，常常忘記喝水或久坐不動，這些都是造成便秘的危險因子，而且根據統計，多數便秘患者都屬於不愛喝水的族群，再加上不愛活動，導致腸胃道蠕動減緩，以致解便不順或便祕
2.皮膚變乾、細紋多體內水分夠不夠和皮膚表現出來的狀況關係很大，這從坊間開架式保養品中，多數強調保水、保濕功效，就可以看得出來。含水充足的肌膚，呈現水噹噹的Ｑ彈剔透，缺水的肌膚則會變得乾燥，有老化、鬆弛或細紋等現象，看起來比實際年齡老了好幾歲。
3.沒精神、全身不舒服水喝得不夠多，會影響新陳代謝，導致精神不佳，稱為「辦公室症候群」。有時候會出現全身酸軟、呼吸不順、喘不過氣，或是頭暈目眩等類似感冒的狀況，總之，老感覺全身不對勁。於是很多人開始病急亂投醫，家醫科、耳鼻喉科、心臟內科……，醫院每一科繞了一圈，檢查之後又都沒有問題，最後才找到問題的癥結點，一顆藥都不用吃，只需要多喝水就好，原來是缺水影響了新陳代謝造成的。
4.眼屎多、眼瞼又乾澀很多缺乏水分的人，容易產生眼屎，加上現代人大多長時間盯著手機、電腦，眨眼的次數太少，辦公室又多有空調，室內空氣乾燥，導致眼睛表面的水分減少，初期可能感覺眼瞼乾澀，之後惱人的眼屎就會悄悄「出沒」。
5.小便灼熱、容易有結石隨著天氣逐漸熱起來，因泌尿道發炎而求診的人數也多了起來，患者常自述感覺小便時有灼熱感，或有尿意卻尿不多。這是因為夏天溫度高，流汗機會比較多，要是忘記補充水分，很可能就造成泌尿道感染。
水喝太少還可能引發結石危機，痛起來可是會要人命的。許多人都知道要補鈣，必須在年輕時儲存骨本，但若是每天補鈣，卻沒有喝足量的水，等於種下結石的危險因子
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59251
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw