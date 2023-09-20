▲政策與臨床參與不足　民團籲政府解決缺藥、提升病人參與權

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呼籲衛福部積極應對缺藥危機TAPO理事長吳鴻來指出，穩定的藥物供給是用藥安全的基礎，今年初我國缺藥情形惡化，民眾在社區藥局未必能取得所需藥物，必須四處奔波或前往大醫院就醫，違反了分級醫療的初衷。衛福部隨後成立藥品供應通報處理中心，但基層缺藥問題仍時有所聞。如今全球缺藥風波持續延燒，美國官方也證實缺藥已達數月，除了止痛藥，就連癌症藥物、抗生素都陷入危機。面對如此挑戰，台灣又屬於市場小、健保核價低的國家，恐怕會受到不小衝擊，懇請衛福部對缺藥提出更積極的對策，讓病友免於治療用藥中斷之苦。
藥害救濟基金會執行長陳文雯認為「用藥安全」是維護病人安全重要的環節，從多年的經驗與研究來看，其實很多嚴重藥害的發生可事前預防；藥師公會常務監事李懿軒認為在病人的療程參與上，資訊的透明化是首要之重，藥品資訊透明與用藥安全息息相關，病人從診斷、確認治療目標、接受處方箋、服藥、療效追蹤等一切療程階段，必須對於相關資訊有深刻的了解，才能跳脫被動地接受指示，積極恢復健康。
提升病友參與及擴大影響力癌症希望基金會副執行長嚴必文提出，現行病友意見表達時間點值得再討論，在表達之前專家會議已完成藥物給付建議，供共擬會討論，病友意見難以發揮實質影響。政府應參照英、澳、加等領先國家做法，在醫療科技評估就納入病友意見，包含其後的專家會議跟決定給付的會議也都要有正式病友代表參與討論及決議。今年健保署考察英國癌症新藥基金，與英國NICE合作，更應該效法其以病人為中心的精神，提升病友參與及擴大意見的蒐集範圍與影響力。
「醫療不僅僅是治療疾病，更是一個關懷和保障生命的過程。」醫師公會全聯會副秘書長蘇育儀表示，自105年開始推行醫病共享決策，醫師不只是單方面向病人提供治療建議，而是與病人一起討論治療選項、風險和好處，以幫助患者做出符合其價值觀、偏好和目標的決策，進而制定更加有效的醫療政策。
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟認為，目前病友代表在健保重要決策會議的參與仍有所不足，在決定藥物是否納入健保給付的「共同擬訂」會議中，僅有2名病友列席，並非正式代表，在會議權利的行使上仍有落差；決定健保費率與總額的「健保會」，在39名的委員中，僅有一名抽籤取得席次之病友委員，以致病友的聲音容易被漠視。主管機關應規劃一個更穩定、更健全的病友參與制度，重視病友聲音。
保障病人安全應維持穩定護病比此外，護理師護士公會全聯會副理事長林綉珠也提及，病人安全與護理人力息息相關，根據美國賓州大學護理學院教授艾肯（Linda Aiken）研究，護理人員每多照顧一位病人，外科病人於入院30天內死亡機率增加7%，護理人力會直接影響病人的存活率，為保障病人安全應維持一定之護病比。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59248
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