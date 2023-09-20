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首爾「時尚重鎮」狎鷗亭迎都更！最高可建50層高住商大樓

▲韓國首爾市江南區的狎鷗亭一帶近年帶動不少時尚購物產業消費，但礙於法規限制始終無法都更成為住商混和的大樓。圖為首爾街景資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國首爾市江南區的狎鷗亭一帶近年帶動不少時尚購物產業消費，但礙於法規限制始終無法都更成為住商混和的大樓。圖為首爾街景資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國首爾市的知名購物區狎鷗亭洞，近年來以販售歐美、日本高級進口服飾為主，但受限於過去法規影響，當地住宅用地面臨難以都更重建，僅允許興建住宅。首爾市府本月召開第14次的都市建築共同委員會，終於通過都更計畫，預估上千戶住宅將受惠，且當地將可興建最高50層樓的住商混合大樓。

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位於首爾江南區的狎鷗亭一帶，近年發展成首爾市其中一個著名購物區，同時也是時尚、美食、醫美合一的商業重鎮，但在1970、80年代當地因建築法規限制，普遍蓋的都是12至15層樓高的公寓住宅大樓，商業設施則被禁止在這些住宅用地興建。

韓媒《東亞日報》報導指出，數十年來包含狎鷗亭洞和清潭洞一帶的6個區域因難以都更重建，被劃分為「狎鷗亭地區單位都更計畫案」，面積達116萬4365平方公尺（約35萬坪），為了解決此區多元發展困境，首爾市府去年起推動相關政策，配合刪去公寓地區的《國土計畫法》，決定批准明年上半季起該計劃案包含14處公寓地區的規劃。

報導指出，在首爾市府日前召開的第14屆都市建築共同委員會後，狎鷗亭地區都更計畫案的第1至6區域，最大容積率可達300%，預估重建前後可以從原本的1萬348戶擴展至1萬4520戶，且新的住商混合大樓最高可興建至50層樓高，對於當地商業發展將帶來更多機會。

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