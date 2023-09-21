MLB／大聯盟歷史首位！台美混血Corbin Carroll新秀年達25轟40盜
美國職棒（MLB）亞利桑那響尾蛇今（21日）在主場以7比1擊退巨人，其中響尾蛇台美混血好手Corbin Carroll單場4安、繳出1轟、1打點與2次盜壘，讓他成為大聯盟歷史上，首位在菜鳥球季就達成25轟、50盜的選手。
記者張志宇/綜合報導
靠著Corbin Carroll的好表現，響尾蛇也以7比1擊退巨人，不旦拿下近期5連勝，更是守住國聯外卡第2的位置，賽後Corbin Carroll也透露，「對於達到此紀錄我感到很自豪，但我是以團隊的角度去談論此事，每到每年的這個時刻我們都不在乎個人成就，取的勝利是首要任務。」
此戰Corbin Carroll擔任開路先鋒，共計5打數掃出4安，在首局就敲安並發動盜壘成功，3局再次敲安並發動第2次盜壘且成功上壘，隨後7局開轟，不僅完成單季25轟、50盜的里程碑，更在該局助球隊灌進4分奠定勝基。
Corbin Carroll拿下25轟、50盜的壯舉，他也成為大聯盟第3位在新人年就拿下50盜的選手，前面兩位分別為1999年的Tony Womack的72盜和2007年的Eric Byrnes的50盜。