拿坡里開賣「新竹貢丸」披薩！炸雞腿買一送一　拚必勝客、達美樂

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拿坡里披薩炸雞店與台灣傳統小吃「海瑞摃丸」首度攜手合作，中西合併的「竹塹摃丸披薩」，以口感豐富的台式貢丸搭配蕃茄義式肉醬，再加入香菇和毛豆仁，創意新口味即日起開賣。即日起至11月13日，購買聯名新口味「竹塹摃丸披薩」，還可以獲贈「100元折價券」，海瑞摃丸線上購物商城滿400元可使用。
慶祝中秋節，拿坡里披薩.炸雞也推出66折起炸雞優惠！全台門市即日起至10月1日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價599元（原價900元）。
📌拿坡里炸雞「戰斧雞腿買一送一」
拿坡里炸雞店則祭出「戰斧雞腿」優惠，即日起至10月11日，「2隻戰斧雞腿」，特價139元（原價220元），現省81元；「4隻戰斧雞腿」，則特價269元（原價440元），賺到171元。
三商i美食卡會員還有獨家優惠！只需1點點數，就能領取優惠券，爽吃拿坡里炸雞「戰斧雞腿買一送一」超值優惠，相當於「2隻戰斧雞腿」只花110元就能吃到。提醒大家，優惠券發放期為即日起至9月30日，可兌換至10月5日。
📌必勝客「芝心圈圈」回歸！中秋節「月亮＋圈圈」團圓99元
必勝客中秋節回歸零傷害披薩「芝心圈圈」，這次還讓「月亮＋圈圈」好好團圓、合體不分開，會拉絲的芝心圈圈搭配香濃醇厚的莫札瑞拉月亮起司餅，才是完整滿月。限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購「月亮圈圈披薩」，團圓價只要99元，期間限定只到10月1日。
中秋節PK APP獨家開賣、烤肉免生火的「懶人烤爐」，搭配象徵把月亮摘下來的期間限定「月見韓式烤五花比薩」，儀式感滿滿。
📌達美樂「黃金月見四喜披薩」！天天半價199元起
台灣達美樂中秋節推出期間限定「黃金月見四喜披薩」，一次集結「海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉」四喜熱門口味，搭配滿滿濃郁 100%的莫扎瑞拉起司與切達起司，融化在中間化身成月亮，還可搭配天天外帶披薩半價優惠活動，12 吋「黃金月見四喜大披薩」一個只要 351 元；其他全口味則是最低199元起。