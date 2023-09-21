高虹安稱解鴻年林智堅任內也聘用 李正皓：要斐陶斐認錯這麼難？
新竹市寡婦樓都更案鬧得沸沸揚揚，政治評論員李正皓今（21）日再爆，該案擔任環委的解鴻年為「昇益開發」的獨董，質疑一個由開發建商關係人擔任主席兼任環評委員的環評能算數嗎？對此新竹市長高虹安說明，解在前市長林智堅時代就是都市計畫專業委員，為何到她任內就變成跟建商勾結的學者。對此李正皓回應，質疑一個基本事實，身為寡婦樓都更案開發商的利害關係人，能不能擔任都更案的環評委員兼主持人，「請問扯柯建銘跟林智堅要幹嘛？要斐陶斐認錯這麼難？」
記者陳威叡／台北報導
對於高虹安回應解鴻年在前市長林智堅時代就是都市計畫專業委員，為何到她任內變成跟建商勾結的學者。李正皓反嗆，高虹安與其幕僚是不是都把所有人當白癡？沒有人質疑解鴻年的專業能力，也沒有人質疑解鴻年在什麼時候被聘用為都更的環評委員。
李正皓說明，他只是在質疑一個基本事實，解鴻年身為寡婦樓都更案開發商的利害關係人，能不能擔任寡婦樓都更案的環評委員兼主持人？「請問扯柯建銘跟林智堅要幹嘛？要斐陶斐認錯這麼難？」
李正皓說，這種環評案能通過，以後乾脆所有環評公文直接送建商總部讓董事長蓋章核定就好，這樣會不會更快？連這麼明顯的行政瑕疵都能拗，「高虹安真的鐵了心把新竹打造成建商天堂」。