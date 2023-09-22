MLB／千賀滉大拚新人王！日媒：台美混血Corbin Carroll是大威脅
美國職棒大聯盟紐約大都會日籍強投千賀滉大昨（22）對馬林魚主投6局僅失2分，不僅連續8場繳出優質先發，更收下本季第12勝，是本季大聯盟日籍投手之最，在賽後更被點名有望拿下國聯新人王，但日媒《日刊體育》也點出，「台美混血好手Corbin Carroll將會是千賀滉大的最大競爭對手。」
記者張志宇/綜合報導
響尾蛇台美混血好手Corbin Carroll昨（22日）對陣巨人，單場掃出4安、包括1轟、2盜壘與貢獻4點，這也讓他成為大聯盟歷史上首位在新秀年就繳出25轟、50盜的選手，並在賽後表示，「對於達到此紀錄我感到很自豪，但我是以團隊的角度去談論此事，每到每年的這個時刻我們都不在乎個人成就，取的勝利是首要任務。」
今年為千賀滉大新人球季，目前28場出賽全部皆為先發登板，拿下12勝7敗、防禦率2.96，送出194K，十分有機會在本季挑戰單季200K的里程碑。預計下一戰將會是千賀滉大本季最後一次登板，屆時他將挑戰美、日通算100勝，與本季投球局數和三振數分別達到162局與200次三振。
據MLB官方年度最佳新秀預測，目前排在新人榜第一的是Corbin Carroll，隨後才是千賀滉大，第三則有3人並列，分別為紅人隊的Spencer Steer、Elly De La Cruz與道奇隊的James Outman。
▲大都會隊日籍強投千賀滉大。（圖／美聯社／達志影像）