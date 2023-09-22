MLB／洋基Gerrit Cole 8局好投奪第14勝 沙胖：他值得一座賽揚
美國職業棒球大聯盟（MLB)紐約洋基隊今（22日）在主場迎戰多倫多藍鳥，靠著王牌Gerrit Cole主投8局失1分好投奪勝，Gerrit Cole不僅收下本季第14勝，更幫助洋基終止近期3連敗，藍鳥則是終止近期5連勝。
記者張志宇/綜合報導
本季Gerrit Cole已經出賽32場，在200局的投球中，拿下14勝4敗、防禦率2.75、217次三振的成績，洋基名宿CC Sabathia更在《MLB.com》的節目上表示，「我認為Gerrit Cole應該拿下賽揚獎，不管洋基的戰績如何，他本季就是站上投手丘會讓人感到安心的人，而且他成為的是『洋基王牌』，我知道這有多困難，我認為今年賽揚獎投票時，應該也要把這點考慮進去，因爲我知道當洋基王牌有多難，且今年洋基戰績並不優異，所以他今年的每次登板都更需要為球隊贏下比賽。」
此戰洋基首局就火力全開，靠著Jake Bauers掃出右外野3分砲先馳得點，隨後在6、7局分別靠著Estevan Florial、Aaron Judge適時二壘安打各攻下1分。反觀藍鳥僅在8、9局才有攻勢，分別拿下1分與2分，終場就以3比5不敵洋基。
洋基先發投手Gerrit Cole本場前5局表現完美，送給藍鳥打線15上15下，雖在6局完全比賽破功，但仍續投至8局，整場主投8局僅被敲出2安，送出9K收下本季第14勝。