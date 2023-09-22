南市環保普渡獲認同 深入里社區推動見成效

我是廣告 請繼續往下閱讀
市長黃偉哲表示，市府以身作則，辦理普度以不鋪張浪費為原則，除採用在地農特產，儀式以主祭官代表上香但不燒金紙的祈福方式進行，祈求市民健康平安、登革熱疫情消弭；市府團隊更帶頭響應「以功代金」政策，普度祭拜結束後，將祭品轉捐贈給台南市社會局食物銀行，讓普度成為兼具誠心、公益及環保的活動。
環保局長許仁澤表示，社區、大樓所辦理的普度活動紙錢量大，就地焚燒有空污及公害危險之虞，中元前除向本市較具規模共300處社區推廣環保祭祀，於東區虎尾寮4處社區設紙錢集運箱並提供沿街收運紙錢的創新服務，讓便利性大大提升，更與轄內有眾多集合式大樓的永康區東橋里合作，與里長王怡舜一同推廣減燒紙錢、以功代金，轄內包括警察局、社區、廟宇及住家都踴躍響應，集運量共910公斤，希望打造成為環保普度示範里。
環保局統計，112年到目前為止，集中載運量逾1,400噸，較去年同期增加14.5%，而中元期間，社區紙錢集中燒申請載運達249單位，較去年度再增加6%，載運量達59噸，比去年提升7%，顯示環保普度祭祀理念逐漸受到民眾接受，籲請市民朋友循序漸進力行紙錢減量，以不燒紙錢為目標，從紙錢替代祭祀方式做起，累積福報做功德、保護環境澤蔭子孫。