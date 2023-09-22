限5天！7-11「牛乳、氣泡水」買1送1　全家「泡麵、雪糕」都半價

超商本周限定優惠更新！7-11迎接補班日大放送，今（22）日起至9月26日限時五天，DM滿滿多達15樣商品促銷，其中6款都是買1送1，包括布丁狗牛乳平均13元、櫻桃小丸子青蘋果牛乳平均13元、Cheers氣泡水平均15元、泰國甜辣醬平均40元、美則洗手乳平均100元、高露潔修復琺瑯質牙膏平均145元。
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🟡全家
全家會員優惠自即日起至9月24日，本周有12大項促銷品項，其中3款商品買一送一，浪味仙兩款餅乾平均15元，以及熊寶貝衣物清新噴霧平均55元。卡滋爆米花分享包原價99元、祭出2包109元，5.5折也值得入手。
全家「康康五」限時周末登場，今（22）日起至9月24日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠有大杯特濃美式（55元）、大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵（65元）買1送1，都是冰熱不限。
此外，FMC天然水610ml平均10元、黑松茶花一番煎茶平均13元、WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕平均25元、味味一品金門高坑牛肉麵平均40元、OREO香草捲心酥平均18元。
🟡萊爾富
即起至9月10日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共9大項目促銷，買一送一代表是偉特糖、平均20元。而午后時光重乳奶茶、樂法茶飲都是買2送1，相當於6.7折；UCC赤濃醇黑咖啡第2件5元，平均每罐20元。
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