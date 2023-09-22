派偉俊無預警宣布「當爸」！曝櫻花妹搭訕 真實心情曝光
派偉俊睽違3年推出新專輯《去妳的假日》，把身為24歲「微熟少年」的渴望愛情懷，以及及獨有浪漫表達地淋漓盡致，而他驚喜宣布「有伴」了，新夥伴「Rumi」躍升為專輯封面主角，引人注意的是，這個「Rumi」是他參與設計，「首次當爸」的派偉俊笑說，希望Rumi可以代表他的音樂陪伴大家。此外，日前去日本慶生的派偉俊，提到去酒吧玩時，遇到櫻花妹主動聊天搭訕。
記者吳雨婕／綜合報導
搭配新專輯《去妳的假日》充滿度假風的「陪伴系」音樂風格概念，配合「陪伴」主題，派偉俊與設計師一起建構出一個可愛的形象概念娃娃「Rumi」，親身參與娃娃設計的派偉俊透露，外型像外星生物的Rumi，從頭到腳呈現的樣子都是出自於自己的想法，包括連眼珠都是自己英文名字的縮寫「PB」的構圖，笑說自己「首次當爸爸」的他表示：「會取名為『Rumi』其實是靈感來自於『室友』英文『Roommate』，牠的誕生也像是代表我的音樂陪伴著大家！」
派偉俊被問到自己是否是需要「陪伴」的人？派偉俊坦言：「在念國、高中時比較需要陪伴，因為當時只有我一個人在做音樂，身旁的同學都是專注在課業跟玩樂上，也因此沒什麼朋友，獨來獨往比較多。」結果此話一出，竟意外釣出派偉俊當時念書唯一的「朋友」竟是新生代歌手王ADEN，派偉俊笑說：「因為他是我國中同學，有一起參加學校唱歌比賽，是少數交情不錯的朋友！」
前陣子宣布新專輯錄音殺青的派偉俊，因為正逢自己生日前夕，他特別找了朋友一起飛到日本大阪去度假兼慶生，當作是送給自己發片及生日禮物；第一次去大阪的他除了購物、放鬆外，還跑去環球影城朝聖，提及旅程中意外的「驚喜」？他笑說：「去酒吧玩的時候有認識日本女生主動聊天，這樣算是有豔遇嗎？哈哈！」