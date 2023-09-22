美Fed放「鷹」！新台幣連6貶收32.126元 累計已貶超過2角
美國聯準會（Fed）宣布政策利率不變，但暗示今年還會升息，加上美國聯邦政府停擺危機再起，美股重挫，台股終場翻揚收紅漲27.81點，美元指數續一度來到105.78，亞洲主要貨幣兌美元趴軟，日圓兌美元貶破148價位，新台幣兌美元今（22）日續向32.2元挺進，盤中一度貶至32.194元，貶值8.2分，終場收32.126元，貶值1.4分，也連續6個交易日收貶，累計已貶了2.16角，台北外匯經紀公司成交量9.99億美元。
記者顏真真／台北報導
今日亞洲主要貨幣韓元收貶在1336.80兌1美元，日圓兌美元在日本央行利率決策按兵不動之下，也再貶破了148價位，反倒離岸人民幣兌美元反彈，回升至7.2997附近震盪。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.11元、升值0.2分開出後，即便月底出口商有實質拋匯需求，仍不敵美元買匯壓力，尤其在美元指數續強之下，新台幣隨後翻貶向32.2元挺進，所幸隨著台股跌幅收斂最後收紅，加上離岸人民幣也走揚，新台幣貶幅未進一步擴大，盤中最低價來到32.194元，貶值8.2分，終場收32.126元，貶1.4分，也連續6個交易日收貶，從9月14日收盤價31.91元貶到今日的32.126元，累計已貶值2.16角。