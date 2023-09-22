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吳慷仁《有生之年》太魯被分手　保險套用完「沒成功」求合失敗

▲吳慷仁（左）在《有生之年》為求復合，想找姚以緹上床時卻找不到保險套。（圖／TVBS提供）
▲吳慷仁（左）在《有生之年》為求復合，想找姚以緹上床時卻找不到保險套。（圖／TVBS提供）

記者蔡依庭／綜合報導

吳慷仁在TVBS劇集《有生之年》被網友評「廢到不行」，首集就遭到女友姚以緹狠提分手，還遭嗆要他重新投胎。吳慷仁本來想要利用上床復合，結果保險套沒了，討愛失敗，不少觀眾被他的窘境逗笑，紛紛表示吳慷仁也太慘。

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▲陸弈靜驚喜現身《有生之年》。（圖／TVBS提供）
▲陸弈靜驚喜現身《有生之年》。（圖／TVBS提供）
吳慷仁想要上床挽救愛情，被封為「保險套拯救愛情」，在網路上成功引起兩派網友討論。有一派是認為「支持女友果斷切割魯蛇」；另一派則是控訴「女方對感情不忠」。《有生之年》探討不同年齡層面對各自人生的課題，參演其中的謝祖武兒子謝展榮就表示，追劇過程不知不覺也療癒到自己。

▲阿嬌客串飾演方志友同事「香香姐」。（圖／TVBS提供）
▲阿嬌客串飾演方志友同事「香香姐」。（圖／TVBS提供）
姚以緹回想當初導演和吳慷仁都希望她能給吳慷仁重重一擊，對戲時非常地開放即興，擁有很大的創作空間，即使時隔4年再與吳慷仁合作，依舊十分契合。她也笑說：「能與小任導演合作、慷仁再續前緣，還讓我第一次去小琉球觀光，是一個很棒的工作。」

TVBS原創劇集《有生之年》9月23日起，每週六於TVBS42頻道播出，每週日晚間8點八大戲劇台、晚間10點華視及Netflix、中華電信MOD、Hami Video影劇館+、愛奇藝國際版、B站、Astro QJ、Viu也能同步觀看。

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