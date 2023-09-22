熱狗指控遭羞辱！朱德庸發6點聲明強烈反擊　「別浪費各自人生」

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱德庸第一點提到，之所以會覺得受辱，是因為8月24日時，收到熱狗的公司來電，告知使用了他作品中的一兩行字，「提出該歌曲『版稅分你一半，打上共同創作』，並稱該歌曲8月24日晚上8點才會發布，我當場拒絕，要求對方立即下架。但經同仁網上查證：該歌曲及MV預告早已公開發布，也不只引用最後一兩行文字，從原創構想、故事架構與內容文字都高度雷同，MV宣傳中還稱歌詞內容為熱狗先生『親身經歷』。」因此朱德庸認為，這是對原創者草率又粗暴的處理方式，「不只是我，任何創作人都會覺得非常受辱。何況這是一個我非常珍惜、多年來只授權公益團體用來防治青少年及社會悲劇的故事。」
第二點朱德庸提到關於版權歸屬問題，8月26日雙方見面時，朱德庸方始終沒有要談錢與版權，只要求公開道歉、澄清，熱狗經紀人只表達道歉一事很危險，完全沒有熱狗提及的「若您同意，版權100%歸您」的事實，朱德庸方只提出善意建議，朱德庸不要版稅，版稅可以全數捐給公益團體，朱德庸強調：「當天我並沒有得到對方任何結論與解決方案。」
朱德庸第三點談到「中間人」，朱德庸表示：「我沒有找中間人！我只是試著向老友客觀了解音樂圈。這段期間我曾經對這位朋友三次表達，我沒有要他做『中間人』或協助調解。」第四點則是熱狗的道歉聲明等了13天，朱德庸透露，一開始收到熱狗的道歉聲明時，並沒有過問或要求修改，「我的律師針對公開道歉聲明的唯一要求，就是在長文前加上清晰正式的短文。」沒想到這位所謂的「中間人」，自己介紹「寫手」給熱狗，讓道歉文多次修改，後來朱德庸認為第一版即可，與熱狗說的「審核」道歉聲明有出入。
第五點則是講述朱德庸家人受到施壓一事；第六點朱德庸反駁熱狗所說的態度丕變，除了家人受到施壓讓朱德庸無法認同，另外一點是律師收到合作提案、授權合約草稿時，發現熱狗方試著把授權時間點回溯生效到8月23日這件事發生之前的條文，種種不合理的行為，讓他決定把會面取消。
最後，朱德庸對熱狗表示，「你我共同認識的這位朋友，一直對我說『要創造雙贏！』其實我覺得，輸贏真的有那麼重要嗎？能活得純粹和活得真實，對我個人比較重要。」他提到，接受熱狗的道歉，因為承認錯誤需要勇氣，「我不願授權你可能會失望，但如果授權要在上述情況這樣勉強處理，我會對自己失望！」
熱狗19日的發文指出朱德庸用漫畫、文字描繪此事，朱德庸反擊：「我的粉絲專頁內容有時是預先排定發佈，我的粉專、微博每日圖文也純粹在描繪現代人生活觀點，請別對號入座！何況我若要表達，是我的自由，也只有幾條，都註明是我對這件事的感悟，難道要我噤聲？」朱德庸直言：「發表這篇文章後，我會回到我自己平靜的創作生活，任何狀況，我都不打泥巴仗。」