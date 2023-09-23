杭州亞運／杭州亞運會太燒錢！疫情過後需振興 中國民眾反應兩極
2023年杭州亞運，又或者稱為是2022年杭州亞洲運動會2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games），即將在23日展開開幕儀式，不過根據外國媒體報導，杭州亞運會的舉辦與否，一直是爭議話題，加上疫情過後需要振興，中國民眾對於是否舉辦大型賽會，都有不同想法，《路透社》訪問杭州當地居民，也對於亞運會有不同見解。
運動中心/綜合報導
中國才從新冠肺炎的恐懼中走出，辦這屆亞運，也要透過賽會來宣示，擊敗病毒的決心，並且振興社會，一名42歲的居民、電子商務企業主吳莉莉說：「我的印象是，過去一年，整個城市都在建設中，」
「網路上有這樣一句話：『杭州市政府，見了一隻狗，恨不得把它抓起來，給它重新粉刷一下』。”
一些居民表示，他們對交通的改善感到滿意，並希望能夠提振當地經濟。有些人認為亞運是向世界開放的一個訊號，因為他們擔心習近平領導下的中國正在轉向內向、以國家安全為重點。
不過這次杭州亞運，也有民眾認為需要改善年輕人的經濟狀況，並認為現在中國經濟不佳，年輕人找不到工作，公司倒閉狀況時有耳聞，因此有時間、費用，應該辦在年輕人事業上。
儘管杭州市政府表示，截至 2020 年的5年內，在交通基礎設施、體育場館、住宿和其他設施上的支出超過 2000 億元人民幣（約為 300 億美元），但亞運官方尚未透露亞運會的支出。