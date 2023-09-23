「是不是在拍我？」短裙正妹夜半街頭怒追偷拍狼 換裝刪照仍落網
一名年輕男子在超商外看見一名短裙正妹，竟使出老掉牙招式，假裝蹲下身撿取掉落物，用手機偷拍裙下風光。正妹上前質問，男子丟句「對不起」轉頭就跑，她不甘示弱在深夜街頭拔腿狂追，卻在一處巷口把人追丟，立即打電話報警。警方在以出租套房為主的大樓找到人，一身冷汗的偷拍狼忍不住說「想不到這麼快就被找到」。
記者顏幸如／台中報導
穿著白衣藍短裙的正妹，日前深夜拎著逛街買來的大包小包戰利品，站在北區進化北路近梅川東路超商前，準備騎機車回家，此時一名男子從後方接近，蹲下身佯裝撿拾掉在地上的東西，卻伸出手機偷拍她的裙底風光。
男子詭異行徑引起正妹懷疑，上前質問「你是不是在偷拍我？」男子丟下一句「對不起」就心虛逃跑，正妹也不甘示弱，兩人在街頭上演女追男跑的畫面。深夜街頭人車極少，沒人幫忙的正妹跑了50公尺，在街角追丟了偷拍狼，立即打電話報警。
警方趕到後調閱附近監視器，發現偷拍狼疑似進入某棟出租套房大樓，於是到大樓查訪，此時21歲陳姓男子已將偷拍時的白上衣換成黑色，緊張神色依舊洩漏了他的心虛，見警方上前盤查，忍不住說「想不到這麼快被警察找到」，透露已經將偷拍影像刪掉。全案依《妨害性隱私及不實性影像罪》移送偵辦。