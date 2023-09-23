MLB／Christian Yelich爽響砲！釀酒人16比1打爆馬林魚闖季後賽
美國職棒大聯盟（MLB）密爾瓦基釀酒人23日在客場以16比1大勝邁阿密馬林魚，不僅收下4連勝，這一勝也讓釀酒人在國聯中區封王魔術數字將至M1，且確定將有季後賽能打，這也是釀酒人近6年，第5度闖進季後賽。
運動中心/綜合報導
此戰釀酒人火力全開，整場狂掃15安，其中在2局更是狂打15人次單局灌進12分，隨後在5、6局分別再攻下1分與3分；反觀馬林魚打線，整場僅敲出5安，僅在8局靠著代打Jon Berti敲出陽春砲攻下1分，終場便以1比16敗給釀酒人吞下2連敗。
本戰獲勝功成，前國聯MVP Christian Yelich功不可沒，單場4點數貢獻3安、5打點，且更有雙響砲演出，且在比賽中還發生插曲，因釀酒人領先分數過多，還派上一壘手Rowdy Tellez登板投球，且主投1局無失分還送出1K。
釀酒人目前以88勝66敗暫居國聯中區龍頭，領先該分區第2名小熊有8場勝差，在今（23日）獲勝後，封王魔術數字降至M1，若明贏球或小熊輸球，就能睽違2年再次於國聯中區封王，但由於釀酒人是三區龍頭中戰績最差的球隊，必須先與外卡隊伍進行3戰2勝的外卡系列賽。