地瓜進擊！日本掀「地瓜甜點」風潮 甜味自然「0罪惡感」受歡迎
一到秋天，不少人都會想到要吃熱熱的烤地瓜，不過比起單吃烤地瓜，日本近來吹起了「地瓜甜點」風潮，不論是蒙布朗還是烤地瓜布蕾，使用地瓜做出的甜點帶有自然甜味，感覺起來更加健康且沒有罪惡感，因此深受櫻花妹喜愛。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《全日本新聞》報導，隨這秋天到來，位於日本東京的烤地瓜專門店已經能看到有客人前來享受「秋之味」，在這裡不僅能吃到有著栗子般口感與甜度、有著金黃色內餡的「鳴門金時」等不同品種、口感的烤地瓜，還有「進化版」的「地瓜甜點」。
將地瓜做成地瓜奶油後，擠在蛋糕上頭，最後放上烤地瓜布蕾，製作出「地瓜蒙布朗」，或是將卡士達奶油直接擠在地瓜上後，撒上糖粒，經過火槍燒烤後製作而成的地瓜布蕾，都成了店裡的招牌。有日本民眾吃了地瓜布蕾後，直呼「太厲害了，好好吃。」
報導指出，其實近年來，使用地瓜做成的甜點越來越受到民眾歡迎。地瓜宣傳大使協會代表橋本亞友樹表示，比起單單只有地瓜，現在越來越多經過加工製成的地瓜商品，最近更掀起了地瓜甜點風潮。橋本亞友樹指出，「比起其他甜點，地瓜甜點的甜味更加自然，因吃了也不容易有罪惡感，廣受女性歡迎。」