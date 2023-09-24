傑尼斯醜聞拖垮大咖！瀧澤秀明遭爆「硬舔」性騷 木村拓哉丟代言
成立61年的日本男團經紀公司「傑尼斯事務所」，因創辦人強尼喜多川性侵旗下練習生的醜聞，面臨社長換人、公司改名等窘境，這把火一連拖垮傑尼斯捧紅的3位大咖，東山紀之一上任就被爆料性騷擾惡行，前副社長瀧澤秀明遭控性騷擾過師弟，木村拓哉接連丟代言，公司面臨前所未有的嚴峻情況。
記者羅凌筠／綜合報導
東山紀之是元祖偶像「少年隊」成員之一，屬於傑尼斯全能型藝人，活躍於舞台劇、電影、電視及歌壇，前任社長藤島茱莉景子因舅舅強尼喜多川的惡行辭職下台負責，將社長大位交到東山紀之手上，不過東山紀之被前小傑尼斯（未出道的練習生）山崎正人出書爆料，他會把自己的性器官放在盤子上，命令師弟：「吃我的香腸。」
瀧澤秀明來自男團「瀧與翼」，以師生戀日劇《魔女的條件》的美少年形象爆紅，他被強尼喜多川被視為接班人，拉拔到副社長一職，去年才出走傑尼斯，自立門戶開公司「TOBE」，有師弟不具名指控過去遭瀧澤秀明硬舔，稱他喜歡強迫後輩親親，而Kis-My-Ft2前團員北山宏光曾經說過，瀧澤秀明鼓勵師弟們接吻，「瀧澤說男人之間發生爭吵時，用接吻和解。」還把這個和好儀式取名「瀧澤之吻」。
出身「SMAP」的天王木村拓哉，在東山紀之上任傑尼斯社長之後，於個人社群網站發文，寫下強尼喜多川座右銘「show must go on」，被視為站在加害人這方，導致大眾觀感不佳，木村拓哉一連丟了美妝品牌資生堂、速食品牌麥當勞、汽車品牌Nissan的代言，此外，許多企業正式表態停止跟傑尼斯的藝人合作，包含航空公司、飲料、食品、保險等，都陸續中止合約，連電視台也表示抵制傑尼斯的藝人。