「內衣女神」周曉涵現蹤捷運車廂　沒人認出粉絲驚呼：一定會後悔

傑尼斯醜聞拖垮大咖！瀧澤秀明遭爆「硬舔」性騷　木村拓哉丟代言

▲瀧澤秀明（左）、木村拓哉因傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川的性侵醜聞身陷輿論風暴。（圖／翻攝網路）
▲瀧澤秀明（左）、木村拓哉因傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川的性侵醜聞身陷輿論風暴。（圖／翻攝網路）

記者羅凌筠／綜合報導

成立61年的日本男團經紀公司「傑尼斯事務所」，因創辦人強尼喜多川性侵旗下練習生的醜聞，面臨社長換人、公司改名等窘境，這把火一連拖垮傑尼斯捧紅的3位大咖，東山紀之一上任就被爆料性騷擾惡行，前副社長瀧澤秀明遭控性騷擾過師弟，木村拓哉接連丟代言，公司面臨前所未有的嚴峻情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲東山紀之接任「傑尼斯事務所」社長，對於強尼喜多川性醜聞致歉，決定今年引退、專心帶領公司。（圖／ANNnewsCH YouTube）
▲東山紀之接任「傑尼斯事務所」社長，遭爆料曾經霸凌師弟。（圖／ANNnewsCH YouTube）
東山紀之是元祖偶像「少年隊」成員之一，屬於傑尼斯全能型藝人，活躍於舞台劇、電影、電視及歌壇，前任社長藤島茱莉景子因舅舅強尼喜多川的惡行辭職下台負責，將社長大位交到東山紀之手上，不過東山紀之被前小傑尼斯（未出道的練習生）山崎正人出書爆料，他會把自己的性器官放在盤子上，命令師弟：「吃我的香腸。」

▲瀧澤秀明卸職傑尼斯所有職務。（圖／翻攝FRIDAY）
▲瀧澤秀明遭控強迫師弟接吻，強硬發聲明駁斥。（圖／翻攝FRIDAY）
瀧澤秀明來自男團「瀧與翼」，以師生戀日劇《魔女的條件》的美少年形象爆紅，他被強尼喜多川被視為接班人，拉拔到副社長一職，去年才出走傑尼斯，自立門戶開公司「TOBE」，有師弟不具名指控過去遭瀧澤秀明硬舔，稱他喜歡強迫後輩親親，而Kis-My-Ft2前團員北山宏光曾經說過，瀧澤秀明鼓勵師弟們接吻，「瀧澤說男人之間發生爭吵時，用接吻和解。」還把這個和好儀式取名「瀧澤之吻」。

▲木村拓哉寫下喜多川的名言「show must go on」被罵翻。（圖 / 木村拓哉IG）
▲木村拓哉寫下喜多川的名言「show must go on」被罵翻。（圖 / 木村拓哉IG）
出身「SMAP」的天王木村拓哉，在東山紀之上任傑尼斯社長之後，於個人社群網站發文，寫下強尼喜多川座右銘「show must go on」，被視為站在加害人這方，導致大眾觀感不佳，木村拓哉一連丟了美妝品牌資生堂、速食品牌麥當勞、汽車品牌Nissan的代言，此外，許多企業正式表態停止跟傑尼斯的藝人合作，包含航空公司、飲料、食品、保險等，都陸續中止合約，連電視台也表示抵制傑尼斯的藝人。

瀧澤秀明逆襲傑尼斯！自立門戶「TOBE」　挖走國寶級帥哥平野紫耀

瀧澤秀明駁斥性騷！傑尼斯師弟投訴「被舔」　他怒批：扭曲時間線

喜多川性侵小傑尼斯「東山紀之就睡在旁邊」！受害前同事公開細節

木村拓哉遭麥當勞拋棄了！松本潤「被推出來結婚」蓋掉傑尼斯醜聞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞