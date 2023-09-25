72師今獲師鐸獎！DJ校長范筱蓉溫暖師生、蔡明昌用藝陣找回中輟生

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蔡明昌表示，一個機緣之下，找到藝陣師資，便開設「藝氣風發特色課程」，讓學生能接受正統的藝陣教育，後來創立武術、藝陣、戰鼓等傳統藝陣社團，擴散到普通班學生也能共同學習藝陣，讓中介班的孩子喜歡到學校，不再中輟，後來大成國中的藝陣社團不但連續獲得傳統藝術競賽第一名，還受邀到各縣市表演，甚至到紐西蘭、夏威夷及倫敦演出，不但將藝陣帶上國際舞台，學生也獲得更多自信與目標，有學生畢業後仍持續精進，赴美參加世界華人武術大賽，圓了進軍國際比賽的夢想。
他說，未來將秉持對教育的信念、積極奉獻，追求為學生「找到最好」外，也能「做到最好」，盼成為「孩子生命中的貴人」，幫助每個學生找到自己的目標並達成。
新北市中山國中校長范筱蓉在學校化名夏宇，擔任DJ進行校園廣播，創立Radio頻道，在新北市國中服務7年來，收到數千封的學生來信，向她訴說生活點滴，而她也用聲音溫暖、陪伴全校師生。
范筱蓉表示，自己任教20多年，從南投縣、台中市、再到新北市，服務3縣市多所學校，從擔任導師、主任，一路到擔任校長期間，從來不間斷做校園廣播，每到一所學校，就希望孩子用手寫信方式，傳遞國中生活點滴、喜怒哀樂等心情，陪伴孩子走過青春歲月，剛到中山國中2個多月，就有孩子傳達非常喜歡他的廣播，在面對國中會考壓力下，從她的聲音，獲得肯定與安慰。
范筱蓉分享，學生的歌單、喜歡的歌手，非常多元，還會穿越時間、跨越經典，從過去的周華健、張清芳、SHE，再到最近王心凌還有人再點。而印象最深刻的一次經驗，是疫情最嚴重時期，學生確診住院，仍寫信給她，分享抗疫過程，以及不安、恐懼的心理，她也在空中回信、陪伴學生，「疫情讓人與人的距離變得遙遠，但在廣播的當下卻感到人心很近」，出院後，學生的媽媽也說有從中得到力量，讓她很感動。