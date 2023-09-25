▲「止痛藥分2類」小心吃錯反中毒！　醫提醒注意事項

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中樞止痛藥高劑量恐中毒 NSAIDs過量易影響腸胃道、腎功能臺北市立聯合醫院中興院區藥劑科總藥師柯瑩蓮說，中樞止痛藥含有「乙醯胺酚」，能止痛、退燒，主要是透過肝臟代謝，當它劑量大到肝臟代謝，不能夠負荷的量的時候，就會產生中毒現象，一顆普拿疼常見劑量為500mg，一般病人通常建議一天最多使用8顆，過量恐怕傷肝。
含「阿斯匹靈」或「布洛芬」，屬於非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），有止痛、退燒、消炎作用，是經腎臟代謝，有較高腸胃道出血、消化道潰瘍風險，用藥後引發過敏的比例也比較高，吃多恐怕會造成腸胃道損傷、胃潰瘍，甚至影響腎功能，具慢性腎臟問題或腸胃道高風險群的病人，使用這類藥物應謹慎小心。
強效性麻醉性止痛藥 應遵從醫囑、勿更改劑量嗎啡（morphine）、吩坦尼（fentanyl）、配西汀（pethidine）、可待因（codeine）等成分的藥品屬於麻醉性止痛藥主要用於癌症或大範圍創傷所引起的嚴重疼痛，強效性麻醉性的止痛效果沒有「天花板效應（ceiling effect）」，因此使用劑量越高，止痛效果越強。
對於重度疼痛的癌症病患，使用後若無嚴重副作用且持續疼痛，醫師通常會依個別調整用藥，以緩解疼痛。為避免造成呼吸抑制副作用，提醒民眾確實遵照醫生囑咐，不要隨意更改劑量。
止痛藥並非萬能、勿亂吃 務必向醫師、藥師諮詢服用柯瑩蓮提醒，止痛藥並非萬能，勿亂吃，每人對藥品反應不同，建議購買止痛指示藥前時，請務必向醫師或藥師詳述症狀，再依建議服用；一旦服用止痛藥後，病情不見好轉，則應立即停止服藥儘快就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59320
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