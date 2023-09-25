參加喪禮離奇趴棺身亡！棺材致命陷阱釀3死 瞻仰遺容恐怖真相曝
日本近年來傳出3起離奇死亡案例與棺木有關，有死者在喪禮弔唁瞻仰遺容時，倒在棺材旁身亡，還有人頭倒入棺材內陷入昏迷後死亡。日本消費者廳國民生活中心指出，棺木為了保存大體，會放入乾冰防腐，造成二氧化碳濃度高，提醒民眾在喪禮上和死者道別時，需要保持距離，瞻仰遺容時，也切記別把頭部探入棺木內。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《朝日新聞》報導，日本消費者廳國民生活中心指出，2020年至2021年在宮城縣、宮崎縣、沖繩縣分別發生3起死亡案例，其中2起發生在擺放棺木的住家和殯儀館，死者被發現趴在棺木上，頭倒入棺材內昏迷，另一起則是死者倒在棺材旁，而瞻仰遺容用的小窗呈現敞開狀態，死因皆為吸入防腐用乾冰產生的二氧化碳。
對此，國民生活中心做了實驗，在棺木中放入人偶及10公斤重乾冰，並檢測蓋上棺蓋後棺木內的二氧化碳濃度，實驗開始20分鐘後，棺木內二氧化碳濃度就達到30％，足夠讓人立即失去意識，4小時後濃度更達到90%。雖然打開棺木後，濃度會從90%下降至60%左右，但50分鐘後二氧化碳濃度仍然超過30％。
因此消費者廳提醒，棺木內使用乾冰保存遺體，一定要注意通風問題，親友在瞻仰遺容時，也別把頭部探入棺木內，若感到身體不適，就要立即離開棺木旁，嚴重者需撥打119緊急就醫，避免意外發生。