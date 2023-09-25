Selina坐捷運遇鐵粉主動給驚喜！歌迷合影強忍尖叫聲：怕造成轟動
注意！搭乘捷運不要只顧滑手機，或許大明星就在你身邊！「內衣女神」周曉涵悄悄現身台北捷運裡，露出一雙修長美腿，旁人都沒發現，粉絲驚呼「事後一定很後悔」，遇到Selina（任家萱）的歌迷則比較幸運，偶像主動拉下口罩打招呼，還答應合照要求，給了粉絲一個大驚喜。
記者江芷稜／綜合報導
Selina個性活潑、親切，女孩般的爽朗笑聲令人印象深刻，2017年她在搭乘捷運的途中，竟然見到女粉絲正在看女團S.H.E影片，她心情又驚又喜，坦言當下很緊張，索性鼓足勇氣，詢問對方「小姐，請妳是在看什麼影片？」、「妳是很喜歡她們嗎？」讓歌迷嚇了一跳。
Selina隨後悄悄拉下口罩，親聲在粉絲耳畔說道「我是Selina！」讓歌迷驚喜不已，沒有想到會在捷運巧遇偶像，Selina不只主動送驚喜，還答應合照要求，在車廂裡留下難得的合影。Selina曝光影片說，「生活中的小樂趣就是我的欣喜，然後妳的驚喜」，期待下一次巧遇。粉絲也現身留言，爆料當時差點在捷運上尖叫，「太驚喜了，回過神才想到有好多話想跟女神說，但怕造成車廂轟動，謝謝妳的驚喜」，雙向奔赴的感情羨煞旁人。