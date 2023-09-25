▲他嚴重便秘，用手摳「菊花」助排便！　竟引「1急症」差點沒命

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年紀大腸胃蠕動差 手指摳糞釀感染亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳指出，這位患者因年紀較大，腸胃蠕動比較差，使得近年來飽受便秘之苦，平時多半靠軟便藥改善排便問題，但日前數日沒上廁所，他突發奇想竟以為「用手指摳一下試試看」，沒想到不僅沒有摳出糞石，反倒感覺肛門周邊肌肉「痛痛的」，他以為只是痔瘡不以為意，但忍了好幾天依舊未改善，只好趕緊就醫。
佛尼爾氏壞死症 致死率高達9成就醫檢查時外觀沒有紅腫跡象，先行給藥建議返家觀察，不料兩天後症狀加劇再度就醫，不僅肛門周邊開始紅腫，甚至延著筋膜一路延伸到陰囊、會陰及前腹壁等部位，立即安排斷層掃描及手指內診，確認是細菌感染所引發的壞死性筋膜炎，也稱為「佛尼爾氏壞死症」，若不緊急執行清創手術，死亡率恐高達9成以上，即使妥善治療，死亡率平均仍介於20至30％，是十分嚴重的急症之一。
便祕原因多 肛門出現這些症狀速就醫林敬淳提醒，便秘是指常有排便困難、解不乾淨的感覺，造成便秘原因則以原發性便秘居多，包括久坐、負重、生活作息不正常、心理壓力大、欠缺運動、水分補充少及欠缺攝取高纖維食物等。
而本身若是糖尿病患、免疫力低下等高危險群者，一旦肛門部位出現局部紅腫熱痛症狀，也一定要儘速就醫尋求協助，以免錯過最佳治療時機，釀成難以彌補的傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59319
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