捍衛女戰士！竹市女孩日前進空軍基地　幻象女飛官鼓勵勇敢追夢

台中「雙十國慶週」國際踩舞打頭陣　先搖滾後爵士活動細節一次看

▲今年的台中國際踩舞嘉年華將於中秋連假展開，圖為去年的開場表演。（圖／台中市政府提供，2023.09.25）
▲今年的台中國際踩舞嘉年華將於中秋連假展開，圖為去年的開場表演。（圖／台中市政府提供，2023.09.25）

記者顏幸如／台中報導

今年雙十國慶焰火重返台中，台中市政府特別推出「台中雙十國慶週」5大系列活動，中秋連假「臺中國際踩舞嘉年華」先打頭陣；國慶連假10月7日、8日由「搖滾台中ROCK IN TAICHUNG」接力開唱、重頭戲「112國慶焰火在臺中」系列活動接著登場；10月13日到22日市民廣場有「台中爵士音樂節」；10月下旬「台中購物節」壓軸展開，力邀國內外旅客到台中作客，一路玩到年底。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府指出，本週搶先登場的「2023台中國際踩舞嘉年華」，將於中秋連假3天（9月29日至10月1日）在台中市民廣場、草悟道等地熱情展開！今年除國內知名舞團熱情演出，更力邀義大利、菲律賓、印尼、日本眾多國際表演團體相約舞動台中，並首度舉辦全民踩街比賽，為台中觀光節慶活動揭開精彩序幕，活動細節可上台中國際踩舞嘉年華活動專頁查詢 。

▲今年的台中國際踩舞嘉年華將於中秋連假展開，圖為去年的開場表演。（圖／台中市政府提供，2023.09.25）
▲今年的台中國際踩舞嘉年華將於中秋連假展開，圖為去年的開場表演。（圖／台中市政府提供，2023.09.25）
國慶４天連假有兩大主場，去年參與人數再創高峰的「 搖滾台中ROCK IN TAICHUNG」緊接著報到！10月7日、8日在文心森林公園盛大登場，以Fly To The Future為主軸，規劃「飛翔、跳躍、衝擊」３大舞台，包括滅火器、No Buses、PERSES、老王樂隊、拍謝少年、持修、icyball冰球樂團．超過30組國際與在地知名樂團輪番開唱、ROCK翻週末，為國慶焰火活動熱場。活動細節可上「搖滾台中」官網。

重頭戲「112國慶焰火在臺中」，10月9日暖身活動於晚間6時30分中央公園登場，將有知名藝人、地方藝文團隊、爵士音樂及無人機展演等精彩演出；10日上午8時在市府廣場前舉辦中華民國112年台中市國慶升旗典禮；眾所矚目的國慶焰火，晚間將在中央公園正式綻放，除各式精彩表演，焰火主秀將施放近3萬發焰火彈，結合單排盆花、單發焰火及棒球、愛心、雙十等各式組合花樣，搭配悠揚爵士樂及無人機展演，帶給國人視覺、聽覺雙重饗宴。

▲去年的爵士音樂節，有不少國外樂團精彩表演。（圖／台中市政府提供，2023.09.25）
▲去年的爵士音樂節，有不少國外樂團精彩表演。（圖／台中市政府提供，2023.09.25）
國慶焰火結束後，年度招牌活動「台中爵士音樂節」13日至22日在市民廣場盛大舉行，超過10國的專業樂團樂手、在地知名爵士樂團帶來高水準的演奏；此外還有20場爵士音樂表演，帶來豐富的爵士音樂饗宴。活動細節可上台中爵士音樂節官網查詢。

▲去年的爵士音樂節，人潮坐滿台中市民廣場草地。（圖／台中市政府提供，2023.09.25）
▲去年的爵士音樂節，人潮坐滿台中市民廣場草地。（圖／台中市政府提供，2023.09.25）
壓軸的「台中購物節」預計10月下旬起跑，市府在今年7月炎熱天氣逆勢操作推出「台中鍋烤節」，抽出百萬汽車與萬元抵用券，成功創造話題。店家業績因此成長逾三成，今年購物節有信心再創消費高峰，大幅帶動商機效益。

「台中雙十國慶週」系列活動相關資訊可參考「大玩台中」網站。

中秋、國慶連假避開中部最塞路段　「165轉彎」交通攻略看這裡

遠璀璨近震撼！中市府推薦國慶焰火觀賞點　第16處讓大家笑了

國慶焰火搶先看！盧秀燕啟動「全民公測」　市民：我家陽台最漂亮

下班衝一波！台中國慶焰火今晚試放300秒　17處最佳觀賞點一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞