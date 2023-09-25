台中「雙十國慶週」國際踩舞打頭陣　先搖滾後爵士活動細節一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
國慶４天連假有兩大主場，去年參與人數再創高峰的「 搖滾台中ROCK IN TAICHUNG」緊接著報到！10月7日、8日在文心森林公園盛大登場，以Fly To The Future為主軸，規劃「飛翔、跳躍、衝擊」３大舞台，包括滅火器、No Buses、PERSES、老王樂隊、拍謝少年、持修、icyball冰球樂團．超過30組國際與在地知名樂團輪番開唱、ROCK翻週末，為國慶焰火活動熱場。活動細節可上「搖滾台中」官網。
重頭戲「112國慶焰火在臺中」，10月9日暖身活動於晚間6時30分中央公園登場，將有知名藝人、地方藝文團隊、爵士音樂及無人機展演等精彩演出；10日上午8時在市府廣場前舉辦中華民國112年台中市國慶升旗典禮；眾所矚目的國慶焰火，晚間將在中央公園正式綻放，除各式精彩表演，焰火主秀將施放近3萬發焰火彈，結合單排盆花、單發焰火及棒球、愛心、雙十等各式組合花樣，搭配悠揚爵士樂及無人機展演，帶給國人視覺、聽覺雙重饗宴。
國慶焰火結束後，年度招牌活動「台中爵士音樂節」13日至22日在市民廣場盛大舉行，超過10國的專業樂團樂手、在地知名爵士樂團帶來高水準的演奏；此外還有20場爵士音樂表演，帶來豐富的爵士音樂饗宴。活動細節可上台中爵士音樂節官網查詢。
壓軸的「台中購物節」預計10月下旬起跑，市府在今年7月炎熱天氣逆勢操作推出「台中鍋烤節」，抽出百萬汽車與萬元抵用券，成功創造話題。店家業績因此成長逾三成，今年購物節有信心再創消費高峰，大幅帶動商機效益。
「台中雙十國慶週」系列活動相關資訊可參考「大玩台中」網站。