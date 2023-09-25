▲確診菜瓜布肺不到一年就病逝！？留意三症狀＋定期篩檢把關肺健康！

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俗稱「菜瓜布肺」的肺纖維化，成因非常多元，其中較廣為人知的是發病原因不明的「特發性肺纖維化」。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健醫師表示，特發性肺纖維化容易因外部刺激導致肺功能急速下降，嚴重者走幾步路就覺得氣喘吁吁，甚至呼吸困難。若未及時發現並適當治療，五年存活時間比許多癌症還低。
社團法人中華民國風濕病醫學會理事長鄭添財醫師強調，自體免疫疾病病友也是肺纖維化的高風險族群，提醒病友對於呼吸道症狀或身體異狀千萬不可掉以輕心。可把握護肺三招，為自己的肺部健康把關！
第一招：出現「咳喘累」三大症狀務必提高警覺 可能是肺正發出求救訊號
肺纖維化常見症狀為「咳、喘、累」，據臨床觀察，民眾往往都要咳到無法入睡，或是打擾到別人時，才願意就醫諮詢。一旦確診為肺纖維化，肺功能可能已嚴重下降，不僅需要補充氧氣維持日常活動，嚴重者還需住院插管治療。此外，慢性阻塞性肺病也是大家容易忽略的嚴重呼吸道疾病，如出現「濕咳、多痰、易喘」症狀持續達三周以上，建議盡快至胸腔內科尋求診療。
第二招：特發性肺纖維化的高危險群 應落實「聽診後背下肺葉」的完整檢查
肺纖維化的發展過程是由肺底往肺尖方向移動、周邊往中心方向蔓延，就像溫水煮青蛙一般！王鶴健醫師分享，曾收治一名企業高階主管就是因為平常忽略咳、喘等症狀，轉診到胸腔內科時，才發現肺部已嚴重纖維化，確診特發性肺纖維化，很快地病情發生急性惡化，不到一年即病逝。
雖然特發性肺纖維化的成因尚不清楚，但50歲以上男性、有吸菸史、肺纖維化家族病史、長期胃食道逆流或是曾暴露於高粉塵環境工作者，都是罹患特發性肺纖維化的高危險族群。王鶴健醫師指出，當肺部開始有纖維化的跡象，醫師在聽診後背下肺葉時，就可聽到有如魔鬼氈撕開的聲音。
提醒民眾，若有出現「咳、喘、累」三大症狀且持續八週以上，盡快到胸腔內科檢查，當醫師懷疑是特發性肺纖維化者，則會進一步安排高解析度電腦斷層掃描以判斷是否確診與疾病侵犯的範圍。
第三招：自體免疫疾病者無論有無「咳、喘、累」症狀 皆應定期肺功能檢查
此外，自體免疫疾病病友因免疫系統錯亂，導致敵我不分攻擊全身器官。一旦侵犯到肺部，就可能發生肺纖維化，若未及時治療將進展為漸進性肺纖維化。鄭添財醫師表示，近期有一名確診類風濕性關節炎不到一年的病友，肺部X光檢查已發現嚴重纖維化，亦深刻感受到疾病進展難以預料。因此呼籲自體免疫疾病病友，在追蹤原疾病過程，無論是否出現「咳、喘、累」，都建議接受醫師的專業評估，每3至6個月定期安排肺功能檢查。
雖然肺纖維化無法根治，對肺功能的傷害亦不可逆，所幸近年已有抗肺纖維化藥物可協助病友改善症狀，恢復生活品質外，更能延緩肺功能持續下降，避免疾病惡化，鄭添財醫師強調，病友也要配合醫囑，若有症狀都要即時向醫師反應，切勿自我診斷，錯失黃金治療時機。
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