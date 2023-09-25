▲誤會大了！拔管不是「要往生」　ICU醫破解迷思

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加護病房常見情景護理師：「醫生說，阿嬤今天要拔管」
家屬：「為什麼要拔管？她不是好好的嗎？你們不是說她有進步嗎？為什麼要拔管？」
護理師：「阿嬤已經進步很多了，也通過咳痰和自行呼吸的考試，今天可以把管子拔掉，讓她自己呼吸，不用依靠呼吸器。」
「拔管」其實是好事陳志金表示，民眾對「拔管」的認知，和醫療人員不同。病人在通過「呼吸器脫離」的測試（考試），就可以嘗試「拔管」，讓病人自己呼吸。當然，大約有2成的病人在拔管後，因為耐力不足、痰咳不出來、喘、血氧下降，就需要把管子再插回去。所以，醫療人員口中的「拔管」，大部分的時候是「好事」。
病人在心跳停止、往生之後，把身上的管子全部都移除掉，包含呼吸的管子，醫護人員不會特別強調是「拔管」，就是因為病人不是「拔管往生」，而是「往生後拔管」。
民眾誤以為的「拔管」，其實是稱為「撤管」（撤除維生），是指病人已經是無法再救治（例如腦死），家屬不希望再靠「機器」及藥物維持生命、延長病人的死亡時間，在充分討論之後決定「拔除管子」，通常在「撤管」後，病人很快就會往生。
陳志金提及，媒體經常把「撤管」報導成「拔管」，才會造成民眾誤以為「拔管」就是要「往生」了。例如「腦死1個月拔管！毒趴狂飲14包毒咖啡 隔天人妻沒呼吸送醫」、「哀慟！台中霧峰警靶場昏迷 今天凌晨拔管往生」、「台中警除草後昏迷 搶救3日忍痛拔管…遺體送回老家」、「打30劑強心針搶救後家屬同意拔管 2女碩士生雙雙不治」、「摩鐵開毒趴她一早沒了呼吸 急救腦死一個月拔管不治」造成民眾誤會。
並非放棄治療 而是不再讓病人受苦陳志金補充另一個要澄清的觀念：「撤管」並非「放棄治療」，而是「治療無效」，家屬選擇不再讓病人辛苦、延長無法避免的死亡，而不是放棄。因為說「放棄」，是有可能會讓家屬產生內疚自責的。
「病人是不治才拔管，不是拔管才不治！」他建議換個說法，例如「治療無效，家屬選擇善終」、「治療無效，家屬選擇撤除維生系統」（包含呼吸器、升壓劑、葉克膜、主動脈泵浦等等... 不只是拔管而已）來取代拔管，可避免產生誤解。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59296
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