林依晨台劇片酬最高也最省！常搭捷運、不愛名牌 連婚戒也打6折
大明星給人財富自由、錦衣玉食的既定印象，演藝圈確實也有藝人炫富、拜金例子，不過還是接地氣的偶像深得民心，新人時就入圍金馬影后、拿過金鐘視后的林依晨形象優質，出道21年不缺戲約和代言工作，累積豐厚身價，據傳是台灣片酬最高的演員，即便如此，她天生個性質樸，私下愛搭捷運等大眾運輸工具，食衣住行都能省則省，除了不愛名牌，連訂婚戒指都打過折扣。
記者楊穎軒／綜合報導
林依晨節儉性格從小養成，唸政大時只買打折的書，而今貴為一線女明星，不僅排斥搞排場，出門主要還是走路、搭乘捷運、公車或他人的順風車，外出也會自備水壺，不花錢買飲料，相較許多女明星熱衷收藏昂貴精品，她曾透露不買超過5位數的名牌，有聚餐需求時優先挑有優惠的店家，或是到弟弟林維聖於小巨蛋附近的開的異國料理餐廳。
2010年，林依晨和團隊赴英國倫敦為著作拍照、完成專輯MV，回程前購買紀念品，選擇專賣二手物品的市集瘋狂掃貨，笑說：「這裡的商品精緻小巧又便宜，一定要買回去送給家人。」林依晨2014年在訂婚宴受訪，笑著透露當天戴的戒指選購於倫敦友人上班的店面，以6折員工價入手，連婚禮行頭也不忘省錢。