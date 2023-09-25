▲受不了化療！短短1年乳癌早期變晚期！「魔術子彈」ADC翻轉轉移性HER2弱陽性乳癌

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HER2乳癌新分類—HER2弱陽性乳癌
維馨乳房外科醫院乳房外科歐陽賦醫師表示，在全部乳癌病友中，約1/5屬於「HER2陽性」乳癌類型，適用鎖定HER2受體、抑制癌細胞快速分裂與生長的HER2標靶治療。
然而，近年臨床發現，有一群乳癌病友，其HER2的免疫組織化學染色（IHC）檢測為2+，但螢光原位雜交法（FISH）檢測為陰性，或者是IHC檢測只有1+，有HER2表現但表現量卻不高，使用抗荷爾蒙治療、免疫治療或是單純使用化療，仍有機會復發。
歐陽賦醫師表示，這群病友即為「HER2弱陽性乳癌」，是乳癌的一種新分類，占轉移性乳癌病友的一半左右，對抗體藥物複合體（ADC，全稱Antibody-Drug Conjugates）治療的反應良好。研究顯示，轉移性HER弱陽性乳癌在醫師評估下接受抗體藥物複合體ADC治療，無疾病惡化存活期與整體存活期皆獲得有意義的改善。
翻轉轉移性HER2弱陽性乳癌 ADC藥物是趨勢
義大癌治療醫院洪朝明院長進一步說明，抗體藥物複合體（ADC）係以「連接子」結合標靶藥物與細胞毒殺藥物，利用標靶藥物的專一性，將細胞毒殺藥物精準地送進癌細胞，其作用就像特洛伊木馬屠城記的巨型木馬（標靶藥物），偷偷裝載著威力強大的武士（細胞毒殺藥物），進入城堡後就悄悄發動攻擊，此舉相較於傳統化療屠殺式攻擊或單用標靶，作用更精準，副作用較傳統化療小。
部分ADC藥物所搭載之細胞毒殺藥物，細胞膜通透性佳且數量多，可以穿透腫瘤細胞膜而對鄰近的癌細胞產生毒殺效果，引發「旁觀者效應」，改善癌腫瘤異質性導致的抗藥性問題，降低復發風險，是轉移性HER2弱陽性乳癌症病友的治療選擇之一。洪朝明院長強調，ADC藥物是未來5至10年乳癌治療的重要趨勢，關鍵就在於「旁觀者效應」！
罹患晚期乳癌別怕！精準治療＋先進藥物助延命
台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會巫承哲秘書長表示，精準治療，需先精準分類！當HER2乳癌不再只是「陽性」與「陰性」，而在中間多了「弱陽性」，治療策略就需重新做綜合性評估。如同前述的50歲轉移性HER2乳癌病友，HER2表現量從「強陽性」變成「弱陽性」，用藥也將跟著調整。而經過ADC藥物治療，該名癌友的預後良好，更有信心持續面對治療與定期追蹤。
即使罹患乳癌，也不要怕！無論早期或晚期乳癌，現在臨床上的治療選擇越來越多，且新藥也陸續研發問世，因此確診乳癌千萬不要沮喪，勇敢面對，及早與醫療團隊討論，盡早治療，搭配規律運動與健康飲食，才是戰勝乳癌的不敗法門。
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