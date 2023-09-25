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小耳症飽受異樣眼光　《原子少年》孟維重建手術蛻變明星

▲小耳症飽受異樣眼光　《原子少年》孟維重建手術蛻變明星
▲小耳症飽受異樣眼光　《原子少年》孟維重建手術蛻變明星

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】從《原子少年》選秀節目嶄露頭角出道的男團「VERA」成員孟維，坦言自己是小耳症患者，從小就飽受異樣眼光，備感自卑。直到完成外耳重建手術，才開始對自己的外表越來越有自信，更透過選秀節目蛻變成為偶像歌手。他17日受邀擔任羅慧夫顱顏基金會2024公益桌曆愛心大使，喊話：「我們都很棒！我們每個人都是這個地球上獨一無二的星星，不要因為別人的打擊而倒下，好好努力，一定可以蛻變成宇宙那顆閃亮的星星。」

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走過低潮蛻變成為明星的孟維，很能感同身受每位顱顏孩子的辛苦，鼓勵顱顏孩子們說：「我可以從受助者成為助人者，過去是基金會幫忙我，現在換我來與基金會一起傳遞愛與幸福。」

唇腭裂男孩　表演爵士擊退外界嘲笑

羅慧夫顱顏基金會公益桌曆邁入發行第20年，己累積鼓勵上百位顱顏孩子獲得自信。連續3年獲選公益桌曆的9歲男孩子宸，是雙側唇腭裂患者，從出生3個月就歷經唇裂修補手術、10個月進行腭裂修補手術、中耳炎氣管手術及今年9歲剛完成的牙床植骨手術。雖然因臉上疤痕招來異樣眼光，但他坦然面對：「我覺得和平常人一樣，沒有不一樣。」。

另一位12歲唇腭裂女孩喬琍，亦是2024公益桌曆得獎者，表演國標舞向國標舞前輩、小耳症學長孟維致敬，展現自信。

9歲巨口症女孩遠從越南來台領獎

患有巨口症合併半邊小臉症的9歲越南女孩Luong Vu Khanh Chi（小芝），也身穿越南傳統服飾飄洋過海來台領獎。她出生時左側嘴角裂開至臉頰，左側臉頰明顯凹陷，而且無耳道及兩處耳前廔管，即使在校成績優秀，下課回到家仍常常哭泣。

在基金會跨國協助下，小芝陸續在越南河內國家兒童醫院進行顱顏重建手術、巨口症裂口修補手術、耳前廔管手術、耳道重建及脂肪填充臉部凹陷，改善半邊小臉症等狀況，未來僅剩成年後的正顎手術，即有機會擁有完整容顏。

為鼓勵顱顏兒多元發展，羅慧夫顱顏基金會每年透過繪畫創作徵選活動，鼓勵顱顏兒從繪畫中重拾快樂與笑容，今年揮別新冠疫情，擴大向東南亞國家徵件，總計高達73件的投稿作品。喜愛繪畫的小芝在醫師鼓勵下參賽，第一次投件就入選，她開心表示：「我的夢想是想要成為醫師，幫助那些患有先天疾病的孩子，為他們的生命帶來轉變。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59293

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