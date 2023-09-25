▲小耳症飽受異樣眼光　《原子少年》孟維重建手術蛻變明星

我是廣告 請繼續往下閱讀
唇腭裂男孩 表演爵士擊退外界嘲笑羅慧夫顱顏基金會公益桌曆邁入發行第20年，己累積鼓勵上百位顱顏孩子獲得自信。連續3年獲選公益桌曆的9歲男孩子宸，是雙側唇腭裂患者，從出生3個月就歷經唇裂修補手術、10個月進行腭裂修補手術、中耳炎氣管手術及今年9歲剛完成的牙床植骨手術。雖然因臉上疤痕招來異樣眼光，但他坦然面對：「我覺得和平常人一樣，沒有不一樣。」。
另一位12歲唇腭裂女孩喬琍，亦是2024公益桌曆得獎者，表演國標舞向國標舞前輩、小耳症學長孟維致敬，展現自信。
9歲巨口症女孩遠從越南來台領獎患有巨口症合併半邊小臉症的9歲越南女孩Luong Vu Khanh Chi（小芝），也身穿越南傳統服飾飄洋過海來台領獎。她出生時左側嘴角裂開至臉頰，左側臉頰明顯凹陷，而且無耳道及兩處耳前廔管，即使在校成績優秀，下課回到家仍常常哭泣。
在基金會跨國協助下，小芝陸續在越南河內國家兒童醫院進行顱顏重建手術、巨口症裂口修補手術、耳前廔管手術、耳道重建及脂肪填充臉部凹陷，改善半邊小臉症等狀況，未來僅剩成年後的正顎手術，即有機會擁有完整容顏。
為鼓勵顱顏兒多元發展，羅慧夫顱顏基金會每年透過繪畫創作徵選活動，鼓勵顱顏兒從繪畫中重拾快樂與笑容，今年揮別新冠疫情，擴大向東南亞國家徵件，總計高達73件的投稿作品。喜愛繪畫的小芝在醫師鼓勵下參賽，第一次投件就入選，她開心表示：「我的夢想是想要成為醫師，幫助那些患有先天疾病的孩子，為他們的生命帶來轉變。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59293
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw