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流感疫苗常見Q&A今年冬季流感仍會流行嗎？
- 今年冬季流感仍會流行嗎？
- 2023 年公費流感施打流程
- 2023 年流感疫苗廠牌一次看
- 自費施打疫苗廠牌該怎麼選？
- 流感疫苗從哪裡預約？
今年較為特殊的一年，流感疫情並沒有在夏季時消失， A 型流感甚至還造成幾波的流行，台大醫院小兒科主治醫師黃立民坦言：「從二月流行到現在，今年已經流行 H1N1 和 H3N2 夾擊，推測冬天應該就會流行 B 型流感為主。」
柚子小兒科診所陳木榮院長分享臨床經驗：「最近門診中發燒的大人、小孩特別多，檢驗出流感的比例不少，前一陣子大部分都是 A 型流感，最近偶爾會驗出 B 型流感。」
2023 年公費流感施打流程
為了防範流感疫情，每年十月開始接種該年度的流感疫苗，2023 年公費疫苗對象及開打時間如下：
第一階段：112 年 10 月 2 日起，十大族群開打
- 醫事及衛生防疫相關人員
- 65 歲以上長者
- 安養、長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員
- 6 個月以上至國小入學前幼兒
- 孕婦
- 具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30 者、罕見疾病患者及重大傷病患者
- 6 個月內嬰兒之父母
- 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、保母
- 國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生
- 禽畜相關及動物防疫人員
第二階段： 112 年 11 月 1 日起
- 50 至 64 歲無高風險慢性病成人
今年「公費」流感疫苗有以下四個廠牌：
- 國光生技（雞蛋型）
- 賽諾菲（雞蛋型）
- 東洋輔流威適（細胞型）
- 高端疫苗（雞蛋型）
而雞蛋培養、細胞培養最主要的差異在於來源，前者為雞胚胎培養生產、後者是利用哺乳動物細胞生成，若本身對雞蛋過敏者則可以選擇細胞培養，否則兩者效力差異不顯著、副作用類似。
唯獨因應接種年齡的差異，能選擇的廠牌不同，年齡若是在 3 歲以下只能接種賽諾菲、輔流威適； 3 歲以上則是國光、賽諾菲、輔流威適及高端。
自費施打疫苗廠牌該怎麼選？
至於「自費」市場有更多選擇，分別有以下五個廠商：
- 國光生技（雞蛋型）
- 賽諾菲（雞蛋型）
- 伏適流（雞蛋型）
- 輔流威適（細胞型）
- 輔流安（佐劑型）
- 6 個月至 3 歲：伏適流、賽諾菲、輔流威適
- 3 歲以上：國光、賽諾菲、輔流威適、伏適流
- 65 歲以上：國光、賽諾菲、輔流威適、伏適流、輔流安
今年較為特別的是多了輔流安（佐劑型），添加添加佐劑的目的是讓抗體提升、延長保護力，黃立民說：「如果年紀大 65 歲以上的長者才需要考慮打佐劑，研究看起來保護效果較佳，但費用也較高一點。」
近期不少自費疫苗已經到診所，陳木榮表示：「民眾可以早一點打，早一點得到保護效果，如果已先打自費疫苗，今年 10 月可以不用打公費。」
流感疫苗從哪裡預約？
今年十月同時間也有其他公費疫苗要開打，包括新冠肺炎疫苗 9 月 26 日優先開放 65 歲以上民眾接種，以及肺炎鏈球菌疫苗， 流感疫苗是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種，疾管署急性傳染病組楊靖慧組長表示：「ACIP 專家建議三種疫苗同時打也沒有疑慮，只是同一隻手臂要間隔 2.5 公分，或者是想要間隔接種也沒關係。」
至於流感疫苗該至哪裡預約？主要回歸於地方衛生局的規劃，國小、國中、高中職、五專一至三年級學生於學校集中接種及特定造冊對象於指定地點接種外，其餘計畫對象可至全國各鄉鎮市區衛生所、合約院所接種，不受戶籍地限制。
民眾也可以直接詢問、預約接種合約院所，可先至各縣市衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家、或以電話向縣市衛生局諮詢。考量到今年吸到傳染疾病猖獗，民眾可藉有疫苗保護及早自我防範。
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 2023年流感疫苗有哪些廠牌？接種時程、公費對象、接種方式一次懂