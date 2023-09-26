▲次世代基因定序預計明年納健保　患者願意自費多少錢檢測？國內調查曝

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病友、家屬NGS認知提升 6成願意自費4萬以下檢測為了解與提升國人對肺癌在精準治療的認知，台灣癌症基金會攜手台灣肺癌研究學會，於今（2023）年3月針對肺癌病友及家屬進行「醫療檢測認知調查」，了解其對於癌症醫療檢測的認知丶需求及期待，總共回收132份問卷。
調查顯示，有81%的填答者聽過NGS，比起2021年僅有23%填答者聽過NGS，大幅提升約3.5倍，顯示出病友及家屬經過近幾年「精準醫療」衛教資訊的洗禮，對於NGS的認識已大幅增加。
而對於可接受NGS的價格區間，有6成的人願意自費4萬元以下檢測。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，這顯示出NGS費用越親民，越有較多的病友家庭可負擔。
此外，蔡麗娟執行長也提到，病友們對於做了NGS結果的期待，8成都希望趕快找到治療方式，但也同時擔心檢測後雖有對應的藥物治療，但健保卻不給付，這也能看出病人對於「要花多少費用？」、「檢測後有沒有藥可用？」、「用不用得起？」等，與自身權益較有相關的訊息最為重視。
明年NGS將納健保 給付條件、優先順序將成討論重點明年次世代基因定序將納入健保，若病人都能獲健保支持接受NGS檢測，除了減少經濟上的負擔外，也能更精準投藥治療，避免經歷成效相對不佳且副作用嚴重的治療，也能減少醫療資源的浪費，對降低健保藥物負擔亦是一大福音。
不過，在健保預算有限之下，哪些NGS檢測應優先納入給付，其給付條件之優先順序為何，值得各界探討。李岡遠醫師表示，這也期待後續在各界專家的智慧下，凝聚共識討論出最佳解方。
而透過此次調查問卷結果，台灣肺癌研究學會與台灣癌症基金會集結了肺癌病友及家屬對於目前各種基因檢測的認知程度與迷思，將於2023年11月出版《晚期非小細胞肺癌－基因檢測與精準醫療》衛教手冊。
內容包含肺癌的致病驅動基因分類，與現行相對應的標靶藥物資訊，同時也說明了單基因檢測與多基因檢測的差異，以及採集檢體的方式。台灣癌症基金會表示，希望能加強肺癌病友及家屬的認知，而相關醫療人員也能持續獲得最新資訊，並作為衛教溝通工具，與病友維持良好醫病溝通關係。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59368
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