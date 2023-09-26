▲「吸石雙嬌」軟式輸尿管鏡手術　一次解決腎結石困擾

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水分攝取不足容易形成結石 恐卡住輸尿管腎結石是指腎臟的代謝物，在尿液中形成堅硬的結晶沉積物，如果平常水分攝取不足，就容易堆積尿酸、草酸鈣、草酸鹽在身體裡，最後形成結石，輔大醫院泌尿科戴逸昇醫師也提到，若結石掉到輸尿管卡住，就會出現典型的腰痠腰痛，嚴重的話還會出現血尿的症狀。
戴逸昇醫師指出，管徑7.5Fr Mini 軟式輸尿管內視鏡搭配一種可彎曲的專利吸引導管，經由天然泌尿的尿道進行手術，比較不會破壞正常身體組織，加上新型專利導管前端是軟的，可以彎曲180度，直接將導管伸到腎臟裡面，深入下腎盞把結石吸出來，大幅提升清石效率，再搭配高功率鈥雷射系統將結石擊碎，無須使用取石網取石，邊打邊吸，大幅縮短手術時間，同時無須再透過排尿排出體內石頭，結石清得越乾淨，併發症機率和復發率也會越低。
▲Mini RIRS可彎導管，180度彎曲伸到下腎盞，直達病灶，邊打邊吸，大幅提升清石效率
新型軟式手術管徑細 減少傷害及術後感染風險戴逸昇醫師解釋，不管是輸尿管結石還是腎結石，原則上小於兩公分，都還是可以嘗試做體外震波打碎它，後續再自行排出。但不是所有結石都像我們想的那麼順利，遇到結石太硬或是病人輸尿管比較狹窄等因素，都會造成療程效果不是那麼理想，透過「Mini RIRS 新式Mini軟式輸尿管內視鏡手術」，新型軟鏡管徑7.5Fr，跟過往軟鏡相比大幅縮小30%，可在較細的腎盞及漏斗之間穿梭，透過反覆抽吸灌注，有效控制術中腎內壓，減少熱傷害與術後感染風險，也可以大幅縮減輸尿管損傷的機會。
病患同意授權使用手術影像
現今人飲食精緻化，戴逸昇醫師提醒，做完腎結石手術的病患每天水分要充足，一天建議喝至少2000-2500cc的水，也要避免憋尿，防止泌尿道感染。如果懷疑自己有泌尿道結石或腎結石的狀況，建議盡快至泌尿科請專業醫師診斷處理。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59399
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