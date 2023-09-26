▲心跳怦怦亂跳沒感覺？心房顫動中風機率恐飆升5倍！

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心房顫動成無聲殺手 這些人應提高警覺
馬偕紀念醫院心臟內科李俊偉醫師解釋，所謂心房顫動是由於心臟裡的兩個小房間沒有正常跳動所致，不規律的跳動也會導致心臟容易形成血栓，一旦隨著動脈流至全身，便可能造成該部位栓塞，像是腸胃道、腳、腎臟等都有可能發生，其中最危險的就是腦中風。心房顫動所造成的腦中風，往往比一般腦中風來得危急，不僅死亡率高，失能程度也較嚴重。
因為心房顫動可能沒有任何症狀，或是症狀不具特異性，容易輕忽其威脅。李俊偉醫師提醒，以下高風險族群應特別留心：
・年齡大於65歲
・具腦中風病史
・心衰竭
・二尖瓣疾病
・高血壓
・左心房肥大
及早診斷積極治療 預防中風成關鍵
目前臨床除了病史詢問和身體理學檢查，還可以配合心電圖或心臟超音波等幫助及早確診心房顫動。接下來會依照CHA2DS2-VASc分數系統來評估每年的中風風險，分別有心臟衰竭、高血壓、年紀、糖尿病史、中風病史、心血管病史、心肌梗塞、周邊血管阻塞、性別等，統計出的分數越高，將來中風的風險也越高。男性只要大於等於1分；女性大於等於2分，就應積極使用抗凝血劑預防中風。
傳統抗凝血劑限制多 治療如何達標？
然而，傳統的口服抗凝血劑容易受到食物與藥物的交互作用而影響藥效，且每個人所需的藥物劑量不同，因此使用時，需定期檢測凝血酶原時間之國際標準化比值（PT-INR），以調整藥物劑量，可能影響醫師開立，病患使用也有諸多不便及風險。
近年來抗凝血劑有長足發展，相較於以往抗凝血劑藥物需要密切監測數值，新型抗凝血劑有使用方便且降低嚴重出血的優點。惟要注意的是，如果患者有金屬瓣膜或嚴重的二尖瓣狹窄，腎功能不佳者，可能不適合使用新型口服抗凝血劑。
李俊偉醫師分享，自己曾遇過案例是因為中醫把脈時摸到不規則，進而轉介心臟內科而發現；也有因為回老家探望奶奶時，意外發現脈搏異常，就醫才發現是心房顫動的個案。因此日常替自己測量脈搏或是利用血壓計測量，也有機會及早發現異狀，達到早期診斷，早期治療目的。
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