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華為中國找劉德華代言！台灣沒天王推「18K金智慧錶」　售價近9萬

▲華為今在台灣推首款18K金智慧錶，售8萬8888元相當高貴。（圖／記者周淑萍攝）
▲華為今在台灣推首款18K金智慧錶，售8萬8888元相當高貴。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

華為今（26）日在台灣舉辦「HUAWEI秋季新品發佈會」，會中提到過去3年華為雖然沒有手機加入台灣市場，但持續進攻耳機和穿戴市場，推出WATCH Ultimate Design、WATCH GT 4、FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2與路由器、平板等多款新品。目前實體店面全收，透過合作夥伴提供商品維修和實機體驗。

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華為昨（25）日才在中國舉辦新品發表會，今（26）日就針對台灣市場發表新品。但沒有手機的華為該如何操作台灣市場，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海提到， 雖然依舊沒有手機在台灣銷售，但台灣的穿戴裝置市場表現亮眼，這次秋季新品引進多款進化且升級的穿戴耳機新品，都是華為品牌在全球的經典熱銷款，預期2023年相較去年將成長15%。

▲有奢華版的 HUAWEI WATCH Ultimate Design。（圖／周淑萍攝）
▲奢華版的 HUAWEI WATCH Ultimate Design，售價為8萬8888元。（圖／周淑萍攝）
新品的部分，有奢華版的 HUAWEI WATCH Ultimate Design，錶帶、錶圈採用18K黃金，錶面為藍寶石玻璃鏡面，金色旋轉錶冠、三層網狀鏈條錶帶和可調節的蝴蝶扣，相當奢華，具備100M深潛功能，觸控錶盤，利於潛水安全值的設定，售價也相當貴氣，售價為8萬8888元，即日起開放預購，10月13日開賣。

同時還有HUAWEI WATCH GT 4，採用八邊稜形設計，內建全新HUAWEI TruSeen 5.5+偵測技術與AI演算法，使心率、血氧、睡眠、壓力偵測更加準確，具備100+運動模式及活力三環2.0，共推出七個款式，售價8,490元起，10月13日開賣。

另有新耳機 FreeBuds Pro 3，擁有超感知原音雙單元、高解析純淨音質2.0、智慧動態降噪3.0，售價6,490元，預計10月底開賣。另有入門款FreeBuds SE 2 機身小巧具圓潤握感且續航力強勁，充電10分鐘即可聆聽3小時，售價1,490元。

平板的部分則有MatePad 11.5”擁有11.5吋大尺寸及120Hz高解析螢幕，採用全金屬機身，支援鍵盤、手寫筆輸入，可輕鬆符合工作及學習需求。7700mA大容量電池，售價和開賣日尚未公布。

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